Man Utd a un plan pour le remplacement de Pogba mais Chelsea et Man City sont impliqués

Manchester United, Chelsea et Manchester City seraient tous désireux d’acheter la sensation adolescente Metz Pape Matar Sarr cet été, avec un plan à long terme en tête.

Le joueur de 18 ans a connu une superbe première saison en Ligue 1. Il n’a fait qu’une seule apparition pour les réserves de Metz en Championnat National 2 la saison dernière avant d’être rapidement intégré à l’équipe première. L’international sénégalais a fait ses débuts en novembre de l’année dernière et a profité de 22 sorties de haut niveau.

Il a marqué trois buts et impressionné par son énergie et son style de jeu box-to-box. Aston Villa a été crédité d’un intérêt plus tôt en été.

Cependant, il est peu probable que les Villans soient impliqués ayant recruté autant de joueurs à la suite du départ de Jack Grealish.

Mais United et Chelsea avaient déjà été liés, le couple étant désormais rejoint par City pour surveiller le jeune. Le Daily Mail rapporte que le trio « prépare des mouvements » pour la starlette.

Cependant, le rapport ajoute qu’ils ne le voient pas comme une option pour la saison en cours. L’idée est de l’embarquer avant de le prêter aux Grenats en France.

Il n’y a eu aucune mention de prix mais l’Africain a encore quatre ans de son contrat à courir. Sarr est un joueur polyvalent capable d’opérer n’importe où dans le milieu de terrain.

Il n’est peut-être pas encore prêt pour la Premier League, mais a déjà montré une capacité à s’intensifier.

Sarr un possible remplaçant de Pogba

Un rapport de samedi soir suggérait que le milieu de terrain des Red Devils Paul Pogba ne signera pas de nouvel accord. L’international français laissera plutôt son contrat expirer avant de rejoindre le Paris Saint-Germain l’été prochain.

Il est peu probable que la hiérarchie d’Old Trafford soit favorable à ce scénario et la saga est sur le point de continuer. Recruter Sarr et le renvoyer en Ligue 1 permettrait au talentueux intrigant de se développer encore une année.

Qu’il puisse ou non faire le même travail que Pogba à un âge aussi tendre est sujet à débat. Mais il y a ceux dans les médias qui pensent que le vainqueur de la Coupe du monde aurait déjà dû être déplacé.

Une autre campagne décente pour Metz pourrait également voir d’autres grands clubs européens entrer en scène pour Sarr. Et cela est cité comme une raison pour laquelle les trois grands veulent un accord avant la fermeture de la fenêtre.

