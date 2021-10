Man Utd a «une chance énorme» de se débarrasser des exclus en janvier, mais une route ferme

Donny Van de Beek, inadapté à Manchester United, a «une chance énorme» de s’échapper en janvier de son cauchemar à Old Trafford, bien que ce ne soit pas pour l’ancien club de l’Ajax, selon une source de transfert de confiance.

Van de Beek, 24 ans, est arrivé pour 35 millions de livres sterling en 2020. Cependant, le temps du Néerlandais à Manchester United a jusqu’à présent été caractérisé par la frustration et l’inaction. En effet, l’international néerlandais a eu droit à 511 minutes d’action en championnat la saison dernière.

window.dojoRequire([« mojo/signup-forms/Loader »], function(L) { L.start({« baseUrl »: »mc.us2.list-manage.com », »uuid »: »0dbf0c85a1d332bd7bb792371″, »lid »: »9014791a03″, »uniqueMethods »:true}) })

Ce chiffre lamentable ne montre aucun signe d’amélioration cette saison. Après huit matches, Van de Beek n’a enregistré qu’une seule apparition en championnat d’une valeur de six minutes d’action.

Van de Beek peut opérer à la base du milieu de terrain ou dans une position plus avancée. Mais avec Bruno Fernandes pour commencer plus loin, cette avenue particulière a été fermée jusqu’à présent.

Et tandis qu’Ole Gunnar Solskjaer est apparemment indécis sur qui devraient être ses deux milieux de terrain, le manque de temps de jeu de Van de Beek suggère qu’il n’est pas considéré comme la réponse.

Everton était fortement lié à un mouvement de prêt cet été, tandis que des rumeurs de rejoindre Newcastle, riche en liquidités, ont circulé.

Maintenant, le gourou des transferts de confiance Fabrizio Romano a fait le point sur la situation.

Premièrement, Romano a tweeté que les liens entre United et l’ancien club de Van de Beek, l’Ajax, sont « faux ».

Selon le journaliste, il y a peu ou pas de chance d’un retour à Amsterdam « dans l’état actuel des choses ». Cependant, Romano a déclaré qu’il y avait « d’énormes chances » pour Van de Beek de partir en janvier.

Le Néerlandais a récemment été nommé sur un Liste de cinq stars Le chef de United, John Murtough, cherchait à se débarrasser de January.

Si la position de United a effectivement changé et que Solskjaer continue de snober le milieu de terrain, une sortie en janvier aurait du sens pour toutes les parties impliquées.

Une question majeure persiste sur Zinedine Zidane remplaçant Ole Gunnar Solskjaer à Man Utd

Solskjaer se moque de la question « malheureuse » de Van de Beek

Pendant ce temps, Solskjaer a plaisanté sur un récent incident de Van de Beek lorsqu’il a été interrogé par un diffuseur néerlandais. Bien qu’il ait admis que le milieu de terrain n’était « pas content » et « frustré ».

Les frustrations du Néerlandais étaient visibles il y a trois semaines lorsqu’il a été aperçu en train de lancer son chewing-gum en direction de la pirogue de United. L’incident est survenu après que Jesse Lingard a été choisi pour entrer sur le banc contre Villarreal au lieu du Néerlandais.

Et au lendemain de leur victoire de retour sur Atalanta, le diffuseur néerlandais RTL7 a interrogé Solskjaer sur l’incident. Solskjaer, cependant, était d’humeur joviale et a plaisanté (via le Mirror): « Il est plus sage de jeter votre chewing-gum et de ne pas l’avaler. Nous avons appris cela étant enfants.

«Et donner votre chewing-gum à quelqu’un d’autre n’est pas non plus possible en ces temps de Corona. Sensible, donc j’ai pu voir qu’il le jetait.

Lorsqu’on lui a demandé de clarifier la situation actuelle de Van de Beek à Old Trafford, Solskjaer a déclaré: «Donny travaille toujours dur, bien sûr, et pour le moment, c’est difficile. Je comprends que Donny est frustré, il est déçu mais il continue de travailler tous les jours avec un grand sourire.

« Je sais qu’il n’est pas content, mais il travaille dur et c’est un grand professionnel. Il sait que c’est comme ça que ça marche parfois dans le football. Pour le moment, il ne joue pas mais il ne se laisse pas abattre.

LIRE LA SUITE: Pundit affirme que Jurgen Klopp ne choisirait que deux joueurs de Man Utd dans son équipe de Liverpool

Le poste Man Utd a «une chance énorme» de se débarrasser des exclus en janvier, mais une fermeture de route est apparue en premier sur TEAMtalk.