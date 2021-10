Man Utd adopte la position de Pochettino avec la date limite fixée pour le limogeage de Solskjaer

Manchester United a installé Mauricio Pochettino comme cible n ° 1 pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer, tandis qu’une omission de Nuno Espirito Santo a mis en doute l’avenir d’une star de Tottenham – le tout dans les potins sur les transferts d’aujourd’hui.

POCHETTINO POUR RÉUSSIR SOLSKJAER EN TROIS MATCHS ?

La triste défaite 5-0 face à son rival acharné, Liverpool, dimanche, a accru la pression sur Solskjaer. Le Norvégien assiégé a insisté sur le fait qu’il ne quitterait pas son poste à la suite du résultat, bien que la décision puisse lui être retirée.

Un rapport du Telegraph a révélé que Solskjaer commençait à perdre le soutien du vestiaire de United. Eric Bailly aurait ouvertement défié son manager suite à son rebuffade de sélection contre Leicester la semaine dernière.

De nombreux rapports ont lié les patrons au chômage Antonio Conte et Zinedine Zidane au rôle. Si la gâchette est actionnée, United ciblera probablement un manager de niveau élite.

Mais selon le Daily Star, c’est l’ancien patron des Spurs, Mauricio Pochettino, qui est leur choix « n ° 1 ».

L’Argentin dirige actuellement le PSG, mais a bâti sa réputation grâce à un sort stellaire à la barre de Tottenham dans le nord de Londres

Le média affirme que Pochettino était en fait le plan « original » de United pour succéder à Solskjaer, le Norvégien servant de « pont » entre Jose Mourinho et Pochettino.

Cependant, la célèbre victoire de United en Ligue des champions contre le PSG en 2019 a incité Solskjaer à être nommé à titre permanent, Pochettino prenant finalement les rênes à Paris.

Des rapports suggèrent que la position de Solskjaer est sûre pour le moment. Le soutien de Sir Alex Ferguson lors de sa visite au club mardi a quelque peu atténué la pression. De plus, Solskjaer aurait conservé le soutien des personnalités clés de United, Ed Woodward et Richard Arnold..

Cependant, le Telegraph affirme que Solskjaer pourrait avoir aussi peu que trois matches pour sauver son emploi.

Cela amènerait United à la prochaine pause internationale, date à laquelle ils auront un bloc de deux semaines pour faire le point et procéder aux licenciements et aux embauches nécessaires s’ils le souhaitent.

Les trois prochains matches de United sont Tottenham à l’extérieur et Manchester City à domicile en championnat, avec Atalanta pris en sandwich au milieu de la Ligue des champions.

NUNO SNUB LAISSE TOTTENHAM STAR DANGLING

La position de la star de Tottenham Dele Alli dans les plans de Nuno Espirito Santo a été mise dans l’incertitude, le milieu de terrain devant être omis de l’équipe pour affronter Burnley mercredi. (Courrier quotidien)

La légende de Liverpool, John Barnes, a nommé Mo Salah meilleur joueur du monde. Mais il a quand même averti Liverpool de faire attention en lui offrant un nouveau contrat. (Le soleil)

Newcastle est prêt à faire d’Erik ten Hag l’un des managers les mieux payés de la Premier League. Mais le Néerlandais hésite à quitter l’Ajax. (Courrier quotidien)

Bastian Schweinsteiger pense que Jose Mourinho ne l’aimait pas à Manchester United parce qu’il « a joué sous Pep Guardiola ». Il a également affirmé que Zlatan Ibrahimovic avait quitté Old Trafford à cause du style de jeu du Special One. (Courrier quotidien)

On a dit à Eden Hazard de » supporter » le fait que Carlo Ancelotti » préfère les autres joueurs » alors que l’entraîneur du Real Madrid a adressé un avertissement au Belge au milieu de son temps de jeu limité au Bernabeu. (Courrier quotidien)

BARCELONE ESPOIR DE SNARING KLOPP

Barcelone garde l’espoir de prendre au piège le manager de Liverpool Jurgen Klopp en remplacement du patron condamné Ronald Koeman. (Le miroir)

L’agent de Paul Pogba, Mino Raiola, a insisté sur le fait qu’il n’y avait « aucune mise à jour » concernant la situation du contrat en cours du milieu de terrain à Manchester United. (Courrier quotidien)

Le milieu de terrain de Manchester United, Paul Pogba, 28 ans, a ignoré le manager Ole Gunnar Solskjaer après avoir été expulsé lors de la défaite 5-0 contre Liverpool dimanche et le Français a bloqué les négociations sur un nouvel accord avec le club. (Le soleil)

Manchester City a été lié à un transfert pour le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong l’été prochain. (Le miroir)

Arsenal se prépare à rivaliser avec Manchester City pour obtenir la signature du défenseur espagnol de 29 ans Sergi Roberto de Barcelone sur un titre gratuit. (Fichajes, via talkSPORT)

ARSENAL ET TOTTENHAM AUTORISÉS À SIGNER UN ATTAQUANT EN ITALIE

Arsenal et Tottenham ont reçu un coup de pouce dans leur poursuite d’Andrea Belotti. Le patron de Turin, Ivan Juric, a annoncé que l’attaquant ne signerait pas de nouvel accord. (Le soleil)

Arsenal peine à convaincre William Saliba que son avenir est aux Emirats. En conséquence, ils pourraient être contraints de tirer profit du jeune défenseur cet été. (Le soleil)

Ole Gunnar Solskjaer a effectivement eu trois matchs pour sauver son poste de manager de Manchester United. (Le télégraphe)

La légende du Real Madrid, Marcelo, a l’intention de rester en Europe après l’annonce de son départ à la fin de la saison. Leeds et Everton ont lié le Brésilien au cours de l’été. (TNTSports)

Barcelone a déclaré à l’ailier français Ousmane Dembele, 24 ans, qu’il avait un mois pour accepter sa dernière offre de prolonger son contrat. S’il refuse, un quatuor anglais fait la queue pour le signer. (Mundo Deportivo)

ET PLUS DE GOSSIP DE TRANSFERT

L’agent de football Mino Raiola a été rejeté par le milieu de terrain de Manchester United Donny van de Beek. L’Italien a été approché du milieu de terrain néerlandais de 24 ans pour être son nouveau représentant. (Mike Verweij, via Express)

Le frère de Jude Bellingham, Jobe, pourrait suivre la star anglaise au Borussia Dortmund. Les Allemands envisagent un raid de transfert sur Birmingham City pour l’ailier de 16 ans. (Le soleil)

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) devrait toujours avoir lieu en janvier 2022. Cela malgré certaines parties du tournoi camerounais nécessitant une « attention urgente » quelques mois seulement avant son coup d’envoi. (Courrier quotidien)

Aston Villa, l’AC Milan et le Bayer Leverkusen font partie des clubs intéressés par l’attaquant argentin de River Plate Julian Alvarez, 21 ans. (CalcioMercato)

David Beckham est frustré par l’ancien coéquipier Phil Neville après que ses difficultés à l’Inter Miami se soient poursuivies. (Le soleil)