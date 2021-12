Man Utd affronte deux rivaux de Prem pour profiter du plan de Barcelone

Barcelone serait prêt à écouter les offres d’un certain prix pour Frenkie De Jong, qui a été lié à Manchester United et à deux de leurs rivaux de Premier League.

De Jong a rejoint Barcelone depuis l’Ajax avec de grandes promesses en 2019. Le transfert a coûté initialement 75 millions d’euros. Depuis, le Néerlandais tente de justifier sa valorisation élevée.

Il a fait 42 apparitions lors de sa première saison avec le club et 51 dans toutes les compétitions l’année dernière. Malgré son importance, son avenir au Camp Nou est menacé.

Des rapports ont mis en doute la durée de séjour de De Jong au Barça au milieu de leurs difficultés financières. Ils devront peut-être l’éliminer pour faire de la place à des cibles potentielles.

Un nouveau rapport de Fichajes a confirmé que cela pourrait être le cas. Barcelone a l’intention de remporter la course pour Erling Haaland en 2022, mais ne peut pas se le permettre sans déplacer d’abord un acteur majeur.

De Jong semble être la victime. Selon Fichajes, Barcelone a déclaré aux prétendants du milieu de terrain qu’ils le rendraient disponible l’année prochaine.

Son père a récemment laissé entendre que c’était une option et le Barça est maintenant d’accord. Pour sanctionner son départ et augmenter un budget pour Haaland, ils ont cependant fixé un prix demandé élevé.

On prétend que le Barça voudra 90 millions d’euros pour laisser partir le joueur de 24 ans. Ils pourraient baisser légèrement leurs demandes s’ils peuvent vendre des joueurs marginaux, comme Martin Braithwaite, Sergino Dest ou Clement Lenglet également.

Mais Xavi a apporté son soutien à la décision de se débarrasser de De Jong. Il se sent suffisamment couvert au milieu de terrain grâce à l’émergence de Gavi, en plus des autres grands espoirs Pedri et Nico.

Par conséquent, De Jong est dans la vitrine – et trois clubs de Premier League le considèrent.

Frenkie De Jong a cinq prétendants

Une mise à jour de Fichajes a révélé les cinq clubs intéressés par la signature de l’ancien joueur de Willem II.

Man Utd est mentionné en raison du fait que Paul Pogba approche de la fin de son contrat. L’international français pourrait repartir gratuitement pour la deuxième fois de sa carrière.

Ce serait un coup dur pour United après tout ce qu’ils ont investi pour le ramener au club en 2016, même s’ils n’ont pas toujours vu son meilleur depuis.

Après la forme dans laquelle il était avant sa blessure cette saison, ils devront trouver un moyen de remplacer son influence. De Jong pourrait être la solution.

Cependant, il est également une cible pour leurs voisins de Manchester City. Pep Guardiola est un admirateur du joueur de son ancien club. Il pourrait être tenté de l’ajouter à une équipe gagnante.

Et l’une des équipes qui cherchent à détrôner City, Chelsea, a également son propre intérêt pour De Jong.

Les vainqueurs de la Ligue des champions veulent encore renforcer leur effectif pour maintenir leur haut niveau de compétitivité. Le milieu de terrain est un domaine qu’ils souhaitent renforcer au milieu des doutes sur l’avenir de Saul Niguez après son prêt de l’Atletico Madrid.

De plus, Fichajes mentionne le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich comme des clubs qui pourraient lui offrir une autre option en Europe.

Seul le temps nous dira qui est prêt à respecter le prix demandé par Barcelone et ce que De Jong penserait de chaque destination.

Son père a suggéré que le mauvais temps à Manchester pourrait être pris en considération, même si la bonne qualité du football y serait plus importante au moment de prendre une décision.

