Diogo Dalot a vu ses chances de quitter Manchester United s’estomper après que les termes de sa sortie proposée en janvier soient devenus un point de friction, selon des informations.

Dalot est revenu à Man Utd cet été après un prêt avec l’AC Milan. Il a accumulé beaucoup d’expérience en Italie après que des problèmes de blessures l’aient forcé à être patient au cours de ses deux premières saisons en Premier League.

Mais malgré avoir montré ce qu’il pouvait faire en Serie A, l’arrière latéral a rencontré de nouveaux problèmes depuis son retour à Old Trafford. Il est actuellement derrière Aaron Wan-Bissaka dans l’ordre hiérarchique à l’arrière droit.

Dalot n’a pas encore commencé un match de Premier League cette saison. Par conséquent, il a de nouveau été lié hors du club. L’homme qui l’a emmené à Manchester en premier lieu, José Mourinho, veut le retrouver à Rome.

Cette décision permettrait à Dalot de retourner en Italie, où il a fait bonne impression la saison dernière. Cela résoudrait également un problème clé pour Mourinho dans l’équipe dont il a hérité au cours de l’été.

Il y a ainsi eu optimisme croissant en Italie quant à la possibilité de conclure un accord qui conviendra à toutes les parties. Cependant, des doutes ont maintenant commencé à émerger.

Selon la Gazzetta Dello Sport, les Diables rouges et la Roma ne sont pas sur la même longueur d’onde face à Dalot. L’équipe de Serie A veut le prendre en prêt avec option plutôt que obligation d’achat. Ils ne sont pas non plus enthousiastes à l’idée d’atteindre son prix demandé de 15 millions d’euros.

Tuttomercatoweb ont indiqué quelque chose de similaire. Ils nient également que United laisserait Dalot partir en prêt. Mais le rapport laisse entendre que cela pourrait changer s’ils peuvent signer quelqu’un comme Kieran Trippier en remplacement.

Trippier était une cible pour Man Utd au cours de l’été après avoir remporté la Liga avec l’Atletico Madrid. Il reste sur leur radar mais tout dépend des dominos qui tomberaient si Dalot partait.

Il reste à voir si la Roma acceptera les demandes de United d’une clause d’achat obligatoire dans tout prêt pour Dalot.

Les deux clubs ont bien sûr une histoire en matière de négociations difficiles. Ils se sont débattus pour l’avenir de Chris Smalling après son prêt réussi à Rome au cours de la saison 2019-2020, mettant les choses au point pour conclure un accord permanent.

Maintenant, ils devront peut-être trouver un autre compromis en ce qui concerne Dalot. Il est sous contrat à Old Trafford jusqu’en 2023. L’année prochaine sera donc déterminante pour décider de son avenir.

Un prétendant est là si Man Utd est prêt à le décharger. Mais ils ont clairement quelques différences à résoudre en premier.

Dalot discute du retour de Man Utd

Dans une interview avec le Telegraph ce week-end, Dalot a réfléchi à ses difficultés pour avoir un impact instantané à Man Utd et pourquoi il est parti la saison dernière.

L’arrière latéral a confirmé que son objectif était de devenir « important » pour son club parent. La saison dernière l’a doté de la régularité dont il avait besoin pour se préparer à un tel défi.

« J’ai eu deux années de lutte avec mon corps », a-t-il déclaré. « Mon corps changeait et j’avais quelques blessures et j’avais besoin de progresser pour atteindre le niveau de condition physique des autres joueurs. Ce n’était pas des douleurs de croissance.

«Vous vous adaptez, puis vous vous blessez et lorsque vous revenez, l’équipe est à un niveau élevé d’entraînement intense, de jeux. Je poussais probablement trop et mon corps ne s’adaptait pas très bien à cette adaptation.

« C’est pourquoi je savais que la saison dernière était énorme pour moi. Mon corps ressentait ces changements et quand je suis allé à Milan, c’était parfait pour tout équilibrer et revenir à cette saison. C’est pourquoi je voulais rester ici, me battre pour des matchs et être un joueur important pour l’équipe.

« Je voulais rester ici et le club m’a fait confiance pour rester ici. Mon esprit était complètement concentré sur le fait d’avoir un rôle important dans cette équipe.

Seul le temps nous dira quels sont les plans de Dalot pour janvier maintenant qu’il a du mal à dépasser Wan-Bissaka dans la hiérarchie.

Pour l’instant, cependant, il est heureux qu’ils puissent tous les deux apprendre l’un de l’autre.

« La compétition la plus belle et la plus saine, c’est quand il y en a deux ou trois pour chaque poste et que vous pouvez apprendre les uns des autres », a-t-il déclaré.

« Je suis sûr qu’Aaron apprend certaines choses de moi quand je joue. J’apprends de lui. Tout le monde va en faire partie cette saison.

Si Mourinho réussit, cependant, Dalot pourrait ne pas faire partie de Man Utd pendant toute la saison après tout.

