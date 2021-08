Man Utd affronte un nouveau venu

in

Manchester United affrontera West Ham au troisième tour de la Coupe Carabao alors que les deux équipes entreront dans la compétition, tandis que Chelsea et Tottenham ont également des matchs nuls qui pourraient être difficiles.

Cette étape de la compétition voit entrer les équipes impliquées dans les compétitions européennes. Les vainqueurs de la saison dernière Manchester City sont rejoints par Manchester United, Liverpool, Chelsea, Leicester, West Ham et Tottenham.

City commencera sa défense du trophée contre les Wycombe Wanderers, qui sont de retour en League One cette saison après leur relégation du championnat. Wycombe a participé à la compétition dès le premier tour, battant deux adversaires de la Ligue 2, et maintenant le défi le plus difficile attend en récompense.

Les rivaux de Man Utd commencent leur campagne de coupe avec un match à domicile contre West Ham, l’un des nouveaux entrants à ce stade. Cela pourrait être une occasion émouvante pour Jesse Lingard, qui a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt de Man Utd à West Ham et est toujours une cible pour l’équipe de David Moyes. Seul le temps nous dira quelle chemise il portera ce jour-là.

Liverpool, qui a remporté ce trophée pour la dernière fois il y a 10 saisons, affrontera Norwich à l’extérieur, après avoir également commencé sa saison de Premier League avec le même match, qu’ils ont remporté 3-0.

Les détenteurs de la Ligue des champions Chelsea, dans le but d’ajouter un autre trophée à leur cabinet, se préparent contre Aston Villa, l’un des gros dépensiers de cet été dans ce qui pourrait être l’un des matchs nuls de la ronde.

Tottenham, qui a perdu la finale de la saison dernière, a été jumelé aux Wolves, qu’ils ont battus en Premier League ce week-end. Ce sera un autre retour à Molineux pour Nuno Espirito Santo, mais il reste à voir si des joueurs – comme Adama Traoré – pourraient s’aligner du côté opposé à celui qu’ils ont fait dimanche.

Les jeux auront lieu dans la semaine du 20 septembre 2021.

Tirage au sort du troisième tour de la Coupe Carabao

QPR contre Everton

Preston contre Cheltenham

Manchester United contre West Ham

Fulham contre Leeds

Brentford contre Oldham

Watford contre Stoke

Chelsea contre Aston Villa

Wigan contre Sunderland

Norwich contre Liverpool

Burnley contre Rochdale

Arsenal contre AFC Wimbledon

Sheffield United contre Southampton

Manchester City contre Wycombe

Millwall contre Leicester

Loups contre Tottenham

Brighton contre Swansea