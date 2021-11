Man Utd affrontera Chelsea et City pour l’héritier de Ronaldo alors que Wonderkid se dirige vers la sortie

Manchester United pourrait signer Joao Felix comme héritier de Cristiano Ronaldo, mais serait probablement confronté à la concurrence de Chelsea et de Man City.

Ronaldo est peut-être encore remarquablement au sommet de son art actuellement, mais United devra bientôt déterminer qui remplacera le joueur de 36 ans. Et Felix, qui est déjà le successeur portugais du quintuple vainqueur du Ballon d’Or, semble être la personne idéale.

Le joueur de 21 ans a vu sa progression bégayer depuis son transfert de 113 millions de livres sterling à l’Atletico Madrid en 2019.

Mais le blâme pour cela ne peut pas être placé sur ses épaules. À l’époque, il semblait étrangement adapté à une équipe de Diego Simeone, et cela s’est avéré vrai.

L’attaquant ne correspond pas à la philosophie du club de Liga. Après deux saisons à essayer de faire fonctionner les choses, il semble qu’il n’y ait pas de solution au problème.

En tant que tel, Felix pourrait maintenant se diriger vers une sortie, selon Todo Fichajes. Ils rapportent que l’Atletico est prêt à accepter une offre appropriée, s’il accepte également.

C’est parce qu’ils donneraient la priorité à un nouveau contrat pour l’ancien homme de Liverpool Luis Suarez. Son accord exceptionnel signifierait que la vente de Felix pourrait aider au fair-play financier.

Le rapport affirme que la Premier League est la destination la plus probable pour l’ancienne star de Benfica.

Parmi les meilleures équipes anglaises, le trio des Red Devils, les Blues et City seraient les clubs qui seraient très intéressés par sa signature.

Felix a signé un contrat de sept ans lorsqu’il a quitté son pays d’origine pour l’Espagne. Cela signifie qu’il lui restera encore quatre ans l’été prochain.

Bien que cela leur coûterait un montant important, United le signer en 2022 serait le moment idéal.

Cela permettrait à Felix de travailler encore plus étroitement avec son coéquipier national alors qu’il approche de la fin de sa carrière et disparaît de la première photo de l’équipe à Old Trafford.

Une starlette brise le silence de United

Pendant ce temps, la starlette monégasque très appréciée Aurélien Tchouameni a admis qu’il faisait de son mieux pour ignorer les spéculations entourant son avenir, alors qu’un certain nombre de grands clubs entourent le milieu de terrain.

Le joueur de 21 ans a passé 12 mois superbes avec l’équipe de Ligue 1, remportant une convocation en équipe de France.

Son style de jeu a également été comparé à celui de la star influente de Chelsea N’Golo Kante.

United est l’un des principaux prétendants à sa signature, et Tchouameni a rompu son silence sur la question…

