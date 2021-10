Man Utd: Arrigo Sacchi envoie un message à Antonio Conte pour sa prise de poste

Antonio Conte a été fortement lié à Manchester United (Photos: .)

Le légendaire manager italien Arrigo Sacchi pense que ce serait une bonne décision pour les deux parties si Antonio Conte rejoignait Manchester United, le manager actuel Ole Gunnar Solskjaer se battant pour sauver son emploi à Old Trafford.

L’ancien patron de l’Inter Milan et de Chelsea, Conte, a été étroitement lié au club de Premier League après la défaite embarrassante de United contre Liverpool.

Manchester United envisageait de limoger Solskjaer au lendemain de la défaite 5-0 et a placé Conte, 52 ans, sur une liste restreinte de managers qui pourraient remplacer la légende norvégienne.

Alors que Solskjaer a conservé son travail et prendra en charge le choc de United en Premier League contre Tottenham samedi, il pourrait encore être relevé de ses fonctions dans les prochaines semaines à moins que les résultats et les performances ne s’améliorent considérablement.

On craignait que le style de gestion abrasif de Conte et sa tendance à passer de courtes périodes dans les clubs soient problématiques à Manchester United, mais la légende italienne Sacchi pense que cette décision profiterait aux deux parties.

« Antonio Conte est un grand homme et un grand entraîneur. Il donne toute sa vie au football et s’efforce continuellement de s’améliorer », a déclaré l’ancien manager de l’Italie et de l’AC Milan au Times.

« Quand il était avec moi lors de cette Coupe du monde de 1994, il planifiait déjà son avenir en tant qu’entraîneur: il prenait des notes sur chaque séance d’entraînement que nous faisions afin de pouvoir les stocker pour l’utiliser lui-même.

La légende italienne Arrigo Sacchi a salué le « grand homme » et le « grand entraîneur » Conte (Photo: .)

«C’est une personne extrêmement digne de confiance et fiable et il sait comment gagner. Il a eu deux années avec Chelsea, deux années vraiment difficiles où il a quand même réussi à obtenir d’excellents résultats.

« Ensuite, il est allé à l’Inter et a remporté le championnat. Il sait tirer le meilleur des joueurs.

« Il ferait très bien pour Manchester United, et ils feraient très bien pour lui. »

Conte a remporté la Premier League et la FA Cup lors de son passage à Chelsea et a remporté son quatrième titre de Serie A la saison dernière avec l’Inter Milan.

L’ancien milieu de terrain anglais Jamie Redknapp pense que Conte serait le remplaçant idéal de Solskjaer et dit que Manchester United devrait faire un changement pour sauver sa saison.

‘Qui entrez-vous? Je pense qu’Antonio Conte conviendrait parfaitement car un ou deux d’entre eux ont besoin d’un coup de pied à l’arrière », a déclaré Redknapp à Sky Sports.

«Ils ont besoin de savoir quand ils ne vont pas bien et ce n’est pas le cas en ce moment. Il va parfois contrarier les joueurs, s’assurer qu’ils sont sur leurs gardes… Je ne suis pas sûr qu’Ole ait cette personnalité.

« Si vous perdez 5-0 à domicile, il n’y a pas un manager au monde qui ne subirait pas une pression massive.

« Je ne peux pas dire que j’ai déjà été vendu sur Solskjaer en tant que manager de United si je suis brutalement honnête. Il a fait un travail correct mais nous parlons de Man Utd.

« Vous voulez la meilleure personne en charge de votre club et je ne pense pas qu’Ole soit cet homme. J’ai beaucoup de respect pour lui mais tu veux le meilleur.

« United veut gagner des titres mais les joueurs doivent respecter le manager, et quand vous regardez contre qui il est et comment il a obtenu le poste en premier lieu… vous devez avoir le meilleur et je ne pense pas qu’il soit la bonne personne. pour faire avancer ce club.

