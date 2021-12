Man Utd atteint la décision Cavani avec de grandes implications pour l’accord de Man City

Manchester United a donné son feu vert à une décision de janvier qui pourrait constituer un sursis majeur pour ses rivaux de Manchester City, selon un rapport.

Peu de gens peuvent prédire exactement ce qui se passera pendant la fenêtre de transfert de janvier à Barcelone. La légende du club Xavi est maintenant à la barre, bien que leurs problèmes financiers garantissent que son budget de transfert soit maigre.

Néanmoins, tous les signes indiquent qu’un nouvel attaquant sera signé avec une puissance de feu offensive à son plus bas niveau.

En effet, Lionel Messi et Antoine Griezmann sont partis cet été. Des rumeurs circulent. Sergio Aguero annoncera sa retraite mercredi après avoir reçu un diagnostic de maladie cardiaque. De plus, le rebelle contractuel Ousmane Dembele est dans la dernière année de son contrat et pourrait passer à autre chose en janvier.

En tant que tel, Barcelone avait été lié à l’attaquant de United Edinson Cavani et à l’attaquant de City Ferran Torres.

Maintenant, le Daily Express (citant la publication espagnole Sport) révèle qu’un accord potentiel avec Cavani est en préparation.

Ils déclarent que United a accepté de laisser partir l’Uruguayen, ouvrant ainsi la porte à Barcelone pour bondir. La seule chose concernant Barcelone à ce stade, ce sont les blessures aux tendons de Cavani.

De nombreuses équipes ont manifesté leur intérêt pour le leader à court de minutes. La Juventus et Napoli sont les prétendants de la Serie A. Le trio sud-américain Corinthians, Boca Juniors et Penarol seraient également des admirateurs.

Pourtant, un déménagement à Barcelone a été rapporté par le Times comme étant la préférence de Cavani et il peut maintenant obtenir son souhait.

Ce sera de la musique aux oreilles de Pep Guardiola après que Ferran Torres soit devenu une cible de Barcelone. Cependant, à l’autre bout de sa carrière, Torres exigerait des frais beaucoup plus élevés – quelque chose que le Barça aurait du mal à payer.

Quand un remplaçant de Cavani sera-t-il signé ?

Selon l’Express, si Cavani part, United se contentera d’attendre l’été prochain avant de signer un remplaçant.

Ralf Rangnick a un embarras de richesse dans ses rangs avancés qui peut couvrir adéquatement l’absence de Cavani pendant six mois.

De plus, United serait au cœur du tirage au sort d’Erling Haaland. La clause de libération du tueur à gages norvégien le rendra disponible pour une fraction de sa vraie valeur l’été prochain.

Attendre un joueur de son calibre plutôt que de signer un palliatif en janvier semble le jeu intelligent.

Pendant ce temps, Manchester United serait prêt à rivaliser avec ses rivaux de Premier League Liverpool et Manchester City dans la poursuite de l’ailier de Porto Luis Diaz.

Ses performances cette saison ont vu un certain nombre de clubs s’asseoir et en prendre note. Le principal d’entre eux est Liverpool, qui seraient en tête de la course à sa signature.

Cependant, Fíchájés affirme maintenant que les Diables rouges se préparent à faire leur propre initiative. Le rapport indique que la sortie de Porto de la Ligue des champions pourrait les inciter à tirer profit du joueur en janvier.

Cette nouvelle aura de nombreux clubs qui se bousculent pour sa signature, en particulier le trio anglais. City aurait déjà demandé des informations sur Diaz, alors qu’ils alignent un remplaçant potentiel pour Ferran Torres, lié à Barcelone.

Bien qu’étant donné les nouvelles de Cvaani, ce vide potentiel n’a peut-être plus besoin d’être comblé.

