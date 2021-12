Man Utd: Cavani salue l’attitude de Sancho après avoir surmonté une « période difficile »

Edinson Cavani a soutenu Jadon Sancho pour s’améliorer encore plus (Photo: .)

Edinson Cavani a salué la persévérance de Jadon Sancho après que l’international anglais ait marqué ses deux premiers buts pour le club la semaine dernière.

Sancho est arrivé à Old Trafford en provenance des géants allemands du Borussia Dortmund cet été pour un montant d’environ 73 millions de livres sterling, mais a eu du mal à trouver son rythme au cours des premiers mois de la saison.

Cependant, le joueur de 21 ans a depuis commencé à s’améliorer et a marqué des buts cruciaux à la fois lors de la victoire 2-0 sur Villarreal en Ligue des champions mardi dernier et lors du choc de Premier League contre Chelsea dimanche.

L’attaquant de United Cavani, qui reste hors de combat en raison d’une blessure, a salué l’attitude de Sancho pour surmonter son sort de baron, avant de soutenir l’international anglais pour continuer à s’améliorer.

« Je pense que l’une des choses que marquer des buts peut vous donner, la plupart du temps, est le sentiment d’assurance et de tranquillité d’esprit pour continuer à travailler et à s’entraîner dur », a-t-il déclaré.

« Je pense que la plupart du temps dans le football, vous devez avoir une force intérieure supplémentaire, qui est de pouvoir continuer quand à plusieurs reprises nous ne figurons pas sur la feuille de match.

Sancho a marqué son premier but en Premier League pour United contre Chelsea dimanche (.)

«Et être capable de toujours garder le moral et de maintenir le même dévouement et le même travail acharné, tout en maintenant votre niveau de forme physique élevé.

« Nous sommes tous très heureux qu’il ait marqué son premier but. Je pense que ça a été une période assez difficile pour lui, mais le football est comme ça.

« Quand vous atteignez un certain niveau de jeu, je pense que les gens sont toujours pleins d’attentes et qu’il y a toujours beaucoup de discussions et de questions sur les joueurs.

«Je pense qu’il a juste besoin de continuer à démontrer tout ce qu’il nous a montré jusqu’à présent et de continuer à travailler calmement et l’esprit clair.

« Parce que souvent, la seule chose qui peut vous faire profiter du succès et être capable de maintenir vos normes élevées et le reste, c’est la tranquillité d’esprit que vous procure le travail acharné.

«Et la persévérance et la discipline d’être là-haut. C’est la seule façon de garder la tête froide quand peut-être que les choses ne vont pas tout à fait pour vous.

« Donc, j’espère qu’il pourra faire encore plus de choses pour le club, et je lui souhaite personnellement plein succès et j’espère qu’il pourra continuer à accomplir beaucoup plus dans sa carrière et pour Manchester United. »



