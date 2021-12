Man Utd choisit son moment pour repérer la star de Leeds considérée comme un rival de De Gea

Manchester United aurait été impressionné par la forme du gardien de Leeds United Illan Meslier au cours des 18 derniers mois qu’ils ont envoyé des éclaireurs pour le regarder en action contre Manchester City mardi soir, ce qui s’est avéré être un timing malheureux.

Les Diables rouges ont envoyé le dépisteur Tony Coton, un ancien gardien de l’Angleterre B, pour regarder la star française des moins de 21 ans en action. Malheureusement pour Meslier, Leeds a été écrasé 7-0 à l’Etihad – bien qu’il ne soit pas vraiment à blâmer pour aucun des buts et qu’il a admirablement joué pour empêcher le score de frapper à deux chiffres.

Le joueur de 21 ans en est à sa troisième saison à Elland Road. Au cours de cette période, il est devenu l’un des meilleurs jeunes gardiens d’Europe sous la direction de Marcelo Bielsa.

Le rapport du Daily Mail affirme que United a été impressionné par la maturité de Meslier. Ce n’est pas non plus la première fois qu’ils envoient des éclaireurs pour surveiller le joueur.

Bizarrement, les rumeurs arrivent à un moment où la situation des gardiens de but à Old Trafford est aussi forte qu’elle l’a été depuis un certain temps.

David De Gea s’est solidement imposé comme le n°1 du club avec un beau retour en forme.

Le stoppeur anglais Dean Henderson et l’expérimenté Tom Heaton sont également les options de sauvegarde actuelles.

Henderson envisage la sortie de United

Cependant, il y a de fortes suggestions selon lesquelles Henderson pourrait chercher à forcer un mouvement, après avoir joué le deuxième violon de De Gea toute la saison.

Cela laisserait une ouverture pour une option plus jeune à signer. À cette fin, Meslier correspond au profil de quelqu’un qui pourrait réellement entrer et éventuellement défier l’Espagnol pour son poste.

L’homme d’Elland Road a déjà joué 44 fois en Premier League, malgré son jeune âge. Mais Leeds se battrait bec et ongles pour le garder et détesterait vendre à un rival acharné.

Quelle est la prochaine étape pour Anthony Martial ? Cinq destinations potentielles pour la star de Man Utd

Un agent exhorte la meilleure star de Chelsea à rejoindre Man Utd

Antonio Rudiger aurait clairement indiqué sa préférence de transfert en quittant Chelsea – mais son agent a apparemment d’autres idées et souhaite entamer des pourparlers sur un déménagement à Manchester United.

Rudiger est devenu une pierre angulaire du succès des Blues au cours de la dernière année. En effet, il est l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe de Thomas Tuchel. Cependant, avec son contrat qui expire à la fin de la saison, Chelsea se retrouve dans une situation délicate.

En effet, certains rapports suggèrent que Rudiger veut jusqu’à 290 000 £ par semaine pour signer de nouveaux termes à Stamford Bridge.

Et malgré son importance pour Tuchel, cela semble bien supérieur à ce que Chelsea est prêt à dépenser. En effet, les rapports prétendent il a qualifié leur dernière offre de » gifle « .

En tant que tel, il n’est pas surprenant de voir le défenseur lié à plusieurs clubs, dont le PSG, le Real Madrid et le Bayern Munich.

Maintenant, selon SportBILD, Rudiger a à cœur de déménager au Real Madrid.

Los Blancos voient la signature du défenseur sur un transfert gratuit comme une « opportunité à ne pas manquer ». À ce titre, ils seraient prêts à soumettre une approche pour lui à partir du 1er janvier, date à laquelle il est éligible pour signer un accord de pré-contrat.

Cette nouvelle intervient alors que le PSG prévoit également une énorme contre-offre. En effet, SportBILD écrit que le camp de Rudiger a eu des entretiens avec le directeur sportif du PSG Leonardo au sujet d’un accord plus tôt ce mois-ci.

United toujours en lice pour Rudiger

Malgré les affirmations selon lesquelles Rudiger a à cœur le Real, les informations de jeudi refusent d’écarter Manchester United de la course.

En effet, notre Euro Paper Talk de mardi suggérait Rudiger pourrait encore déménager à Old Trafford dans « l’acte ultime de trahison ».

Maintenant, il y a une tournure intrigante à la saga. Le Daily Star rapporte que l’agent de Rudiger conseillera de déménager à United.

Ils affirment que le demi-frère et agent de Rudiger, Sahr Senesie, partage une relation « étroite » avec Ralf Rangnick.

En tant que tel, il souhaite que son client écoute ce que propose le manager de transition de United sur un éventuel changement.

Ceci est confirmé par l’expert allemand des transferts Christian Falk, qui affirme que Senesie est « prêt à négocier avec United ».

LIRE LA SUITE: Man Utd affronte deux rivaux de Prem pour profiter du plan de Barcelone de 90 millions d’euros