Le directeur sportif d’un grand club allemand a insisté sur le fait qu’un de leurs joueurs vedettes ne rejoindrait pas Man Utd ou Liverpool l’été prochain.

Les équipes de Premier League continuent de considérer la Bundesliga comme un terrain de chasse pour d’excellents talents. Il est clair que l’Allemagne possède certaines des meilleures académies du football mondial.

Timo Werner et Kai Havertz ont tous deux rejoint Chelsea l’année dernière. Ils ont connu des difficultés à Stamford Bridge, même si Havertz a marqué le but vainqueur lors de la finale de la Ligue des champions la saison dernière. Les Blues utilisent également le très amélioré Antonio Rudiger en défense.

Ilkay Gundogan est devenu un élément essentiel de l’équipe Man City de Pep Guardiola au cours des dernières campagnes. Il a réussi 13 buts en championnat en 2020-21 alors que City a remporté le titre.

Ailleurs, Leeds United bénéficie d’avoir Robin Koch en défense et Brighton utilise souvent Pascal Gross au milieu de terrain.

Le dernier jeune talent à émerger d’Allemagne dans Florian Wirtz du Bayer Leverkusen. L’adolescent a déjà inscrit six buts et cinq passes décisives cette saison.

Il semble prêt à atteindre le sommet du jeu, suivant les traces de Havertz.

Il n’est pas surprenant que Wirtz a été repéré par les plus grands clubs d’Europe. Man Utd, Liverpool, Man City, Bayern Munich et Arsenal sont tous intéressés.

Mais ils font face à un combat pour éloigner le milieu de terrain offensif de la Bay Arena. Le directeur sportif de Leverkusen, Rudi Voller, a publié une déclaration provocante sur l’avenir de Wirtz.

Lors d’un entretien avec Bild, le chef a été interrogé sur la vente de Wirtz. Il a dit : « Personne n’a à demander. Florian est entre de très bonnes mains avec nous.

«À l’exception du Bayern, il y aura toujours un seuil de douleur dans tous les clubs de Bundesliga. Mais avec Florian Wirtz, la question ne se pose même pas.

« Le garçon n’a que 18 ans. Même dans trois ans, il n’aura que 21 ans. Je suis sûr qu’il jouera pour nous lors de la saison 2022/2023.

Les commentaires de Voller signifient que Man Utd, Liverpool et City devront peut-être attendre deux ans avant de pouvoir signer Wirtz.

Pogba réagit à la défaite de Man Utd

Le milieu de terrain français Paul Pogba s’est adressé aux médias après la défaite 4-2 de Man Utd contre Leicester. Ce fut un affrontement mouvementé au King Power alors que Mason Greenwood a donné l’avantage à United avec une superbe frappe.

Youri Tielemans a ensuite traîné le niveau de Leicester avant que Caglar Soyuncu ne leur donne l’avantage. Marcus Rashford a porté le score à 2-2, mais les buts tardifs de Jamie Vardy et Patson Daka ont permis aux trois points de rester dans les East Midlands.

Réagissant à la perte, Pogba a déclaré à BBC Sport : « Nous méritions de perdre. Pour être honnête, nous avons ce genre de jeux depuis longtemps.

« On n’a pas trouvé le problème, en encaissant des buts faciles, des buts stupides. Les joueurs doivent être plus matures, jouer avec plus d’expérience et d’arrogance dans le bon sens. Nous devons trouver quelque chose, nous devons changer.

« Nous devons trouver la bonne mentalité et la bonne tactique. Tenez-vous-en et résolvez le problème.

