Man Utd cible Harry Kane «parfait» pour le Real Madrid – Cesc Fabregas

Cesc Fabregas a salué l’attaquant de l’Angleterre et de Tottenham Harry Kane (Photo: YouTube)

L’Angleterre et le capitaine de Tottenham, Harry Kane, seraient “parfaits” pour le Real Madrid s’ils devaient remplacer Karim Benzema, selon Cesc Fabregas.

Kane a mis en alerte un certain nombre de clubs – dont les rivaux de Premier League Manchester City et Manchester United – après avoir informé les Spurs de son désir de partir cet été.

Le joueur de 27 ans, qui a marqué lors de la victoire de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Allemagne mardi, a été l’un des buteurs les plus prolifiques d’Europe au cours de la dernière décennie.

Les champions anglais de Man City semblent être en tête de la file d’attente pour signer Kane sont prêts à offrir à Tottenham environ 100 millions de livres sterling pour sa signature, mais Fabregas estime qu’il ferait du bon travail contre les géants espagnols de Madrid s’ils devaient jamais remplacer Benzema.

“Pendant longtemps, j’ai pensé que Harry Kane serait le remplaçant parfait de Karim Benzema au Real Madrid”, a écrit Fabregas dans une chronique pour le Daily Telegraph.

“Bien sûr, Benzema a de nouveau montré aux Championnats d’Europe qu’il n’allait nulle part et qu’il jouait très, très bien, mais le fait que je pense même que Kane est capable de lui succéder à Madrid montre à quel point je le note.

“La pression à Madrid, comme à Barcelone, n’est pas une chose à laquelle tous les joueurs peuvent faire face. Mais si jamais Benzema partait ou commençait à ralentir un peu, alors Kane serait le bon gars pour eux.



Kane a marqué lors de l’impressionnante victoire de l’Angleterre à l’Euro 2020 contre l’Allemagne (Photo: .)

«Même sans le connaître très bien moi-même, vous pouvez voir qu’il a une bonne mentalité et vous entendez d’autres personnes qu’il travaille et s’entraîne dur.

« Jose Mourinho, comme les gens l’ont vu dans le documentaire, parle toujours de Kane de manière très, très élevée. Il a ce que vous voulez de votre capitaine et il a ce dont vous avez besoin pour être un joueur de haut niveau.

« Depuis cinq ou six ans, Kane est l’un des meilleurs attaquants du monde. Il a été si constant, marquant tellement de buts et il y a eu tellement de matchs qu’il a changé.

“La saison dernière, nous avons également vu qu’il ajoute toujours de nouvelles choses à son jeu avec toutes ses passes décisives pour Tottenham.”

Kane a marqué le deuxième but de l’Angleterre lors d’une victoire 2-0 contre l’Allemagne cette semaine alors que l’équipe de Gareth Southgate a réservé sa place en quart de finale de l’Euro 2020.

Après la victoire mémorable à Wembley, Kane a déclaré : ” N’importe quelle équipe nous regardera et saura que nous sommes dangereux.

« Il n’y a rien de plus grand que cela lorsque les attentes sont élevées et que nous avons tenu nos promesses, nous devrions donc être fiers – mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Nous avons une vision de l’endroit où nous voulons aller et nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant.

“J’espère que nous serons de retour ici en demi-finale et en finale.”

