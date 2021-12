Man Utd conclut un accord décisif après avoir mis Liverpool à sec

Un jeune de Manchester United braconné à Liverpool a mis la plume sur un accord décisif à Old Trafford.

L’été dernier, Manchester United s’est assuré les services du prometteur ailier droit Ethan Ennis. Âgé de seulement 16 ans à l’époque, Ennis a rejoint l’académie de United après avoir rejeté une bourse à Anfield. C’était malgré la perspective de jouer un rôle crucial dans la marche de Liverpool vers la finale de la FA Youth Cup.

Cela a déclenché une ruée pour ses services entre United et Chesea, les Red Devils remportant finalement la course.

Depuis qu’il a déménagé à Manchester, Ennis a joué régulièrement pour les moins de 18 ans du club cette saison.

Maintenant, selon le Manchester Evening News, Ennis a signé son premier contrat en tant que professionnel à Old Trafford.

Ennis a récemment confirmé la nouvelle sur son compte Instagram en écrivant : « Ravi d’avoir signé mon premier contrat professionnel avec Manchester United !

« Un grand merci à ma famille et à tous ceux qui m’ont aidé à atteindre cet objectif. Le travail acharné continue.

L’article décrit Ennis comme l’ajout « remarquable » à l’académie de United l’été dernier.

Pendant ce temps, Nemanja Matic dit que la philosophie de Ralf Rangnick n’est pas seulement de faire pression et pense que l’entraîneur allemand a un travail aussi difficile que n’importe lequel de ses prédécesseurs à Old Trafford.

Matic a déclaré, cité dans le Daily Mirror : « Je pense que c’est la ligue la plus difficile jusqu’à présent. Quand je suis arrivé en 2009, il n’y avait que Chelsea et Man United qui étaient en compétition. Maintenant, il y a beaucoup d’équipes qui ont une chance de gagner. Les plus petits se sont beaucoup améliorés et achètent des joueurs de haut niveau.

« La Premier League est juste très difficile… il y a bien plus de 15 ans, et bien sûr, chaque manager qui arrive dans un nouveau club a besoin d’une période pour s’adapter. »

Rangnick a la réputation de voir ses équipes adopter un jeu de haute pression, mais Matic, 33 ans, dit qu’il y a plus que cela.

« Bien sûr, cela prendra du temps, mais nous avons suffisamment de talent dans l’équipe pour comprendre rapidement et jouer comme il le souhaite.

« Et ça veut dire un peu tout, il ne s’agit pas seulement de presser. Il faut savoir quoi faire à tel ou tel moment, et quand et où appuyer.

« Vous devez être prêt physiquement, bien jouer tactiquement lorsque votre chance se présente, et nous nous adaptons déjà à lui. »

