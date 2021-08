Man Utd dans de nouvelles discussions sur le transfert du Real Madrid alors que Solskjaer envisage une signature choquante

in

Manchester United aurait ouvert des pourparlers de transfert surprise avec le Real Madrid dans le but de renforcer davantage les options offensives d’Ole Gunnar Solskjaer.

United a déjà considérablement renforcé ses options d’attaque ayant dépensé 73 millions de livres sterling pour faire venir Jadon Sancho. Cela a permis au directeur du football John Murtough de se concentrer ensuite sur leur défense. À cette fin, un accord pour faire venir Raphael Varane devrait être signé et scellé cette semaine.

Mais maintenant, les réflexions sur la manière de renforcer davantage l’équipe de United avant que la fenêtre ne se referme s’accélèrent. Solskjaer cherchait apparemment à renforcer ses options d’arrière latéral, avec Kieran Trippier fortement lié. Pourtant, Discussion papier du mardi a expliqué pourquoi cette piste est maintenant devenue froide après un changement d’avis du patron de United.

Au lieu de cela, il semble qu’il y ait un léger changement de tactique à Old Trafford cette saison. Et il semble que Solskjaer envisage de laisser tomber l’un de ses milieux de terrain défensifs, à savoir Scott McTominay ou Fred, pour accueillir un autre attaquant sur le côté.

Les goûts de Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood, Dan James, Amad Diallo et Sancho garantissent qu’il existe de nombreuses options d’attaque. Cependant, au milieu, United ne peut vraiment faire appel qu’à Edinson Cavani, bien que Greenwood reste également une option.

Afin de renforcer leurs options là-bas, le Daily Express cite un rapport indiquant que United se tourne désormais vers Luka Jovic.

L’attaquant serbe a signé un contrat de 52 millions de livres sterling avec l’Eintracht Frankfurt il y a deux étés. Cependant, il a eu du mal à s’adapter au Bernabeu, n’ayant marqué que deux fois en Liga.

En effet, il a été autorisé à revenir à Francfort en prêt la saison dernière, où il a marqué quatre fois en 18 apparitions.

Malgré ses difficultés, Solskjaer est considéré comme un grand fan du joueur de 23 ans. De plus, il est dit qu’il veut aider Jovic à regagner sa confiance et à relancer sa carrière à Old Trafford.

En effet, le rapport affirme que United a ouvert des pourparlers avec le Real au sujet de sa signature potentielle.

Bien qu’il n’y ait aucun mot sur les frais, AS a déclaré plus tôt en juin que Los Blancos chercherait un accord d’environ 35 millions de livres sterling.

Le temps nous dira si United va de l’avant avec un mouvement potentiel.

Mais s’ils peuvent obtenir un joueur comme celui qui a brillé pour Francfort en 2018/19, cela pourrait être un véritable coup.

Jovic prêt à suivre Varane

Si United faisait le pas, il aurait un visage familier à Old Trafford sous la forme de Varane.

Un accord pour signer le vainqueur de la Coupe du monde a été annoncé dès le 27 juillet après qu’un accord, d’une valeur d’environ 35 millions de livres sterling, a été conclu avec le Real Madrid.

Solskjaer avait inculpé que Varane pourrait être signé à temps pour faire ses débuts dans le match d’ouverture de la Premier League avec Leeds.

Cependant, avec le temps qui passe, cela semble de plus en plus improbable.

Le défenseur quand même a rompu son silence sur le transfert imminent.

En postant sur ses près de 16 millions d’abonnés Instagram, Varane a mis en ligne une vidéo de lui-même jonglant avec une balle dans un jardin.

On ne sait pas si Varane a trouvé une maison à Manchester ou s’il est logé dans une propriété appartenant au club.

En effet, l’emplacement de la vidéo était tagué ‘Manchester, Royaume-Uni’. Le défenseur a quant à lui posté la vidéo avec la légende « Pratique de quarantaine ! indiquant que le mouvement reste bien en place.

Varane est actuellement en auto-isolement en raison de la réglementation gouvernementale sur les voyages à l’étranger concernant le coronavirus.

Mais dès que sa période d’isolement sera terminée, le joueur de 28 ans sera dévoilé en tant que joueur de Manchester United.

