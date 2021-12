Man Utd de Rangnick se joint aux enchères pour remporter 80 millions d’euros, l’attaquant de Porto Luis Diaz

Manchester United serait prêt à rivaliser avec ses rivaux de Premier League Liverpool et Manchester City dans la poursuite de l’ailier de Porto Luis Diaz.

L’attaquant colombien est largement considéré comme l’un des joueurs les plus améliorés du football européen. En effet, Diaz a déjà inscrit 13 buts et ajouté trois passes décisives pour la formation portugaise toutes compétitions confondues cette saison.

le 24 ans peut jouer large dans un 4-4-2 traditionnel ou dans un 4-3-3 et est réputé pour sa vitesse et sa capacité de dribble.

Ses performances cette saison ont vu un certain nombre de clubs s’asseoir et en prendre note. Le principal d’entre eux est Liverpool, qui seraient en tête de la course à sa signature.

Cependant, Fichajes affirme maintenant que les Diables rouges se préparent à faire leur propre initiative.

Le rapport indique que la sortie de Porto de la Ligue des champions pourrait les inciter à tirer profit du joueur en janvier.

Cette nouvelle aura de nombreux clubs qui se bousculent pour sa signature, en particulier le trio anglais.

City aurait déjà demandé des informations sur Diaz, alors qu’ils alignent un remplaçant potentiel pour Ferran Torres, lié à Barcelone.

Quelles sont les chances que Mohamed Salah signe un nouveau contrat avec Liverpool ?

Liverpool mène la course pour Diaz

Mais Liverpool a affronté le joueur à deux reprises, après que les Reds eurent affronté Porto en phase de groupes de la Ligue des champions.

Il est entendu que Jurgen Klopp et sa société ont été très impressionnés par Diaz, ce qui a suscité encore plus de discussions sur le transfert.

Cependant, il semble que United cherche à voler une marche sur ses rivaux acharnés.

L’ailier gauche est un poste qui doit potentiellement être pourvu, avec Marcus Rashford, blessé par des blessures, parfois en difficulté ce trimestre.

Anthony Martial, qui y a également joué, est pressenti pour une sortie en janvier.

Diaz ne sera pas bon marché cependant. Porto voulait 80 millions d’euros pendant l’été, mais pourrait faire baisser ce prix pour garantir une vente au cours du nouvel an.

