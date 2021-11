Man Utd de retour pour la star de la Liga au milieu des doutes sur le duo sous-performant

Manchester United est de retour dans le mix pour signer le défenseur de Séville Jules Kounde après avoir raté un transfert à Chelsea cet été, selon des informations.

Kounde est l’un des défenseurs centraux les plus demandés en Europe. A bientôt 23 ans, il a déjà accumulé beaucoup d’expérience mais a encore de la place pour la croissance. Après avoir rejoint Séville depuis Bordeaux en 2019, il a fait 102 apparitions pour le club.

Le summum jusqu’à présent pour Kounde était de remporter la Ligue Europa avec Séville à la fin de sa première saison en Espagne. Depuis, il est au niveau de la Ligue des champions et le sentiment demeure qu’il peut évoluer vers un plus grand club.

Séville a vendu de nombreux talents pour de bons profits ces dernières années et Kounde pourrait être le prochain en ligne. Cependant, ils ne le laisseront pas partir facilement.

Chelsea pensait qu’ils étaient sur le point de signer le Français cet été. Malheureusement pour eux, Séville a augmenté le prix demandé tardivement. En fin de compte, le temps de Kounde à Séville s’est prolongé dans une troisième saison.

Mais cette troisième saison peut être interrompue à mi-chemin. Selon AS, les craintes grandissent à l’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan que Koundé puisse quitter en janvier.

Séville réclame toujours le paiement intégral de sa clause libératoire de 80 millions d’euros. Mais ils craignent qu’il existe des clubs capables de l’activer – et Man Utd fait partie des principaux prétendants.

Le rapport affirme que United n’a pas encore vu le meilleur de l’été signer Raphael Varane, un autre Français avec une expérience en Liga. Il a eu quelques problèmes de blessures depuis son arrivée du Real Madrid.

De plus, le capitaine Harry Maguire a récemment perdu une certaine forme – peut-être parce qu’il n’est pas en pleine forme – et il y a maintenant des doutes à son sujet.

La défense est une telle préoccupation pour United qu’ils ont en fait concédé le même nombre de buts en Premier League cette saison que Burnley, qui est dans la zone de relégation après 11 matchs.

Une signature peut être nécessaire pour aider à consolider les choses et c’est là que AS pense que Kounde pourrait intervenir.

United « surveille » le vainqueur de l’UEFA Nations League 2021, révèle le rapport. Séville pense qu’il serait « impossible » de garder Kounde au-delà de cette saison et se prépare même à une candidature en janvier.

Si United peut respecter la clause de sortie de 80 millions d’euros de son contrat, Séville n’aura d’autre choix que de le laisser parler aux Diables rouges.

Fait intéressant, Kounde a de l’expérience en jouant dans un dos quatre ou un dos trois. Ole Gunnar Solskjaer a basculé entre les deux systèmes ces dernières semaines, mais la nouvelle recrue potentielle serait à l’aise dans l’un ou l’autre.

Tout mouvement pour Kounde, à son tour, réduirait encore les chances de sauvegardes comme Victor Lindelof et Eric Bailly.

Chelsea se retire de Koundé

Et United peut avoir une course plus claire à Kounde qu’ils ne l’avaient prévu. L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a récemment laissé entendre que son équipe pourrait se retirer de sa poursuite en raison de l’émergence de Trevoh Chalobah.

«Je pense que chaque période de transfert doit être réévaluée car vous ne pouvez pas dire ce que nous voulions en été, nous le faisons en hiver ou l’été suivant. Ce n’est pas comme ça », a déclaré Tuchel.

« Votre avis change, les joueurs changent, vous avez évolué dans le groupe. Vous avez une atmosphère que vous créez, vous voyez qui est absolument fiable et ces connexions se construisent et créent quelque chose de spécial, espérons-le, dans le groupe.

« Donc, vous ne pouvez pas dire que ce que nous avons essayé en été ne s’est pas produit, nous allons donc réessayer à coup sûr en hiver. Parfois, c’est comme ça si nous voyons le même besoin, mais il est clair que Trevoh est maintenant ici avec nous et il mérite d’être ici avec nous. Cela n’avait rien à voir avec le fait de pouvoir signer un autre défenseur central ou non.

«Mais il a intensifié. La responsabilité reposait encore plus sur ses épaules et il peut la gérer jusqu’à présent d’une manière très impressionnante. C’est la situation et cela a un effet sur nos prochaines décisions dans la prochaine période de transfert. C’est toujours comme ça. »

Man Utd espère donc faire ce que Chelsea n’a pas pu, en concluant un accord pour Kounde en 2022. Mais s’ils ne peuvent pas le faire, ils espèrent trouver une solution différente de celle des Bleus.

