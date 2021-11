Man Utd décide de limoger Ole Gunnar Solskjaer avec Darren Fletcher aligné comme manager par intérim

La hiérarchie de Manchester United a choisi de limoger Ole Gunnar Solskjaer (.)

Le conseil d’administration de Manchester United a décidé de limoger Ole Gunnar Solskjaer à la suite d’une réunion d’urgence après la défaite 4-1 contre Watford samedi.

United a livré l’une des pires performances en première mi-temps du mandat de Solskjaer à Vicarage Road, avec deux buts de retard à la pause. Donny van de Beek a marqué pour donner à United une bouée de sauvetage, mais le carton rouge de Harry Maguire a mis fin aux espoirs d’un retour alors que l’équipe de Claudio Ranieri a marqué deux fois de plus dans le temps additionnel.

Le résultat laisse United avec cinq défaites lors de ses sept derniers matchs de Premier League et après le match, la hiérarchie du club a eu des entretiens pour déterminer l’avenir de Solskjaer.

Selon The Times, United a maintenant pris la décision de licencier Solskjaer, le rapport affirmant que les propriétaires du club pensent que le Norvégien et son équipe d’entraîneurs ont constitué une équipe « inférieure à la somme de ses parties ».

Le rapport affirme également que United versera 7,5 millions de livres sterling d’indemnisation à Solskjaer, qui a signé un nouveau contrat en juillet qui devait courir jusqu’en 2024.

Il est entendu que la famille Glazer a maintenant demandé à la hiérarchie de United d’intensifier sa poursuite de Zinedine Zidane, l’ancien patron du Real Madrid étant leur candidat de premier choix pour remplacer Solskjaer.

Pendant ce temps, Manchester Evening News rapporte que Darren Fletcher, qui a été nommé directeur technique de United en mars, est sur le point de prendre en charge l’équipe par intérim.

Fletcher, qui a disputé près de 350 apparitions en tant que joueur pour United, entraînait l’équipe des moins de 16 ans du club l’année dernière avant de faire partie de l’équipe première en janvier.

L’ancien international écossais a ensuite été transféré à son poste de directeur technique quelques mois plus tard.

Le premier match de Fletcher à la tête de United devrait être leur match de Ligue des champions à Villarreal mardi soir.

La hiérarchie de United avait espéré voir la saison avec Solskjaer en charge, mais a maintenant été forcée d’agir car l’effondrement de l’équipe ne montrait aucun signe de fin.

Un manque d’options a contribué au retard de la décision de United de licencier Solskjaer, Zidane n’ayant donné aucune indication qu’il serait disposé à déménager à Old Trafford.

Le Times rapporte également que l’épouse de Zidane, Veronique, est » opposée » à un déménagement à Manchester et préférerait que son mari continue de s’éloigner du football.

Zidane est sans travail depuis qu’il a quitté le Real Madrid à la fin de la saison dernière et il est entendu que sa préférence est de devenir le prochain entraîneur de la France après Didier Deschamps.

United a également envisagé Brendan Rodgers, mais ils seraient tenus de payer une clause de rachat de 16 millions de livres sterling pour le libérer de son contrat avec Leicester City.

Rodgers a de nouveau été interrogé sur son lien avec United après la défaite de Leicester contre Chelsea samedi, mais l’ancien patron de Liverpool a nié que cela ait été un facteur derrière la mauvaise performance de son équipe contre l’équipe de Thomas Tuchel.

‘Non pas du tout. J’ai dit dans la semaine que ce n’était rien, ce n’était pas réel et j’en ai parlé à nos joueurs », a déclaré Rodgers.

« Absolument rien à voir avec ça.

De même, l’entraîneur-chef de l’Ajax Erik ten Hag a clarifié son avenir le week-end dernier suite à ses liens avec United et a insisté sur le fait qu’il n’avait pas l’intention de quitter le club néerlandais avant la fin de la saison.

« Je vis dans le présent, donc j’ai du mal à répondre à cela », a-t-il déclaré dans une interview avec ESPN.

« Je veux toujours améliorer mon équipe, et tant que je ressens cette motivation, je veux continuer, si l’Ajax le veut aussi. »

