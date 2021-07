Man Utd devrait faire échouer les plans de transfert de Leeds au milieu des inquiétudes de Rashford

Man Utd a été pressenti pour jeter une clé dans un transfert potentiel de Leeds au milieu des inquiétudes qu’un habitué actuel pourrait manquer beaucoup de temps cette saison, selon un rapport.

Après une poursuite qui a duré plus d’un an, Homme Utd finalement a décroché Jadon Sancho pour 73 millions de livres sterling vendredi. L’ailier anglais renforcera une ligne d’attaquants déjà empilée, mais son arrivée pourrait voir un autre attaquant encore plus marginalisé.

Gallois Daniel James n’a jamais été un partant régulier depuis son arrivée de Swansea en 2019. La saison dernière, le joueur de 23 ans a disputé 26 apparitions dans toutes les compétitions, bien que la plupart d’entre elles soient venues du banc.

Avec l’arrivée de Sancho, le secret le moins bien gardé du football, James a révélé qu’il était considérer ses options futures début juillet.

Une option potentielle est de rejoindre le club qu’il est venu à deux doigts de rejoindre il y a deux ans – Leeds Utd.

Marcelo Bielsa a toujours très apprécié James. Ce fait a encore été récemment confirmé par le spécialiste de l’Athletic’s Leeds, Phil Hay.

En tant que tel, Leeds est considéré comme désireux d’amener James à Elland Road soit à titre de prêt, soit à titre de transfert permanent.

Brighton a également manifesté son intérêt, mais selon le Sun, le couple devrait se voir refuser son souhait.

Ils rapportent qu’Ole Gunnar Solskjaer est «réticent» à sanctionner la sortie de James malgré ses chances que le temps de jeu régulier soit sombre.

Son raisonnement découle de l’incertitude entourant Marcus Rashford. L’attaquant a un problème d’épaule de longue date qui pourrait nécessiter une intervention chirurgicale.

Les derniers rapports de la semaine dernière suggéraient que ni le club ni Rashford lui-même n’avaient décidé de subir l’opération pour le moment.

Mais si le feu vert, la chirurgie pourrait voir Rashford manquer plus de deux mois de la campagne.

L’importance de James pour l’équipe a donc augmenté, et l’article affirme qu’il pourrait même se voir attribuer un nouveau contrat pour le garder “heureux en tant qu’homme de l’équipe”.

Solskjaer confirme Man Utd et Pogba en pourparlers

Pendant ce temps, Solskjaer a confirmé que Paul Pogba était en pourparlers sur un nouveau contrat, au milieu de rumeurs de transfert tourbillonnantes.

Pogba n’a apparemment jamais été loin de la spéculation de sortie à Old Trafford depuis sa signature en 2016. Cependant, de telles discussions se sont encore intensifiées maintenant car il est plus proche de l’expiration de son contrat. En effet, il est entré dans la dernière année de son contrat et on ne sait toujours pas s’il prolongera ou cherchera un nouveau défi.

Le Paris Saint-Germain est donc apparu comme un prétendant potentiel, mais ne veut apparemment pas payer la valorisation de 50 millions de livres sterling de United. S’exprimant après la défaite 4-2 de samedi contre les Queens Park Rangers, Solskjaer a abordé la situation.

Il a déclaré au Manchester Evening News : « Des discussions sont en cours entre le représentant de Paul et les représentants du club. Tout le dialogue que j’ai eu avec Paul est qu’il attend la saison avec impatience.

« Il y a toujours des spéculations sur Paul, les pourparlers entre Paul et ses représentants. Je ne suis pas dans le détail de chacun, je n’ai vraiment rien à dire à ce sujet.

«Il y a toujours des spéculations sur Paul et toujours des clubs intéressés et nous avons vu Paul à son meilleur. Paul sait ce que nous en pensons et j’ai apprécié le temps que j’ai passé à travailler avec lui et j’espère que nous pourrons continuer à travailler ensemble.

