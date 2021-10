Man Utd devrait résoudre le problème croissant avec un accord d’échange pour la star de l’Inter

in

Man Utd pourrait résoudre un problème pour le manager Ole Gunnar Solskjaer avec un accord d’échange en janvier, selon les rapports.

Les Diables rouges ont connu un bon début de campagne. Ils ont récolté 13 points en championnat jusqu’à présent et occupent la quatrième place du classement après six matches.

L’équipe a été grandement aidée par le retour de Cristiano Ronaldo. Il a marqué cinq buts en autant de matchs depuis qu’il a rejoint le club le jour de la date limite.

Cependant, tout n’a pas été parfait pour Solskjaer and co. Man Utd a été battu par la formation suisse Young Boys lors de son premier match de la Ligue des champions.

Ils étaient aussi éliminé de la Coupe Carabao par West Ham et a perdu 1-0 contre Aston Villa en championnat récemment.

Solskjaer doit également faire face au meneur de jeu néerlandais Donny van de Beek. Le milieu de terrain était en colère d’être laissé sur le banc mercredi Triomphe de la Ligue des champions contre Villarreal.

Il a jeté son dossard d’entraînement au sol après avoir réalisé que Jesse Lingard viendrait à sa place.

Interrogé sur la situation, Solskjaer a déclaré qu’il ne pouvait pas se permettre d’avoir des « boudeurs » dans son équipe.

Van de Beek a été fortement lié à un éloignement de Man Utd, et des rapports en Italie suggèrent désormais une nouvelle solution.

Inter Live (via Sport Witness) écrit que le club pourrait chercher à impliquer van de Beek dans un accord d’échange pour Milan Skriniar.

L’international slovaque est depuis longtemps lié à un changement de Premier League. Il a été régulièrement courtisé par Tottenham, mais il semble que Man Utd surveille également sa situation.

Le rapport affirme qu’ils «rêvent» de signer Skriniar dans un proche avenir. Son arrivée à Manchester aiderait à tirer le meilleur parti de Raphael Varane et Harry Maguire, tout en offrant à Solskjaer une option supplémentaire.

L’accord pourrait également fonctionner pour van de Beek. Il est une cible supposée pour l’Inter qui souhaite changer les choses à la recherche de temps de jeu.

Travailler sous la direction de l’Inter Simone Inzaghi lui donnerait la chance de revitaliser sa carrière et de revenir dans l’équipe des Pays-Bas.

Man Utd exhorté à éviter la répétition de van de Beek

Le spécialiste Danny Mills a déclaré à Man Utd ne pas transformer Jadon Sancho en un autre van de Beek.

L’ailier anglais a rejoint le Borussia Dortmund pour 73 millions de livres sterling cet été.

Cependant, il n’a pas encore montré sa vraie qualité dans la célèbre bande rouge. Sancho a joué huit fois jusqu’à présent sans marquer ni assister.

Mills a déclaré à Football Insider: “Sancho a besoin de jeux et d’opportunités de jouer sans pression. C’est un peu comme la situation de Donny van de Beek.

«Chaque fois qu’il joue et qu’il n’a pas un match magnifique, il est abandonné. C’est beaucoup de pression.

“Vous commencez à essayer de forcer les choses et à faire des choses que vous ne devriez probablement pas faire parce que vous essayez d’impressionner et de rester dans la première équipe.

« Il a besoin de la confiance de son manager, qu’il va jouer trois ou quatre matchs et obtenir une course. Ensuite, il s’installera probablement et jouera bien.

