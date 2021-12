Man Utd donne le feu vert à une révision de 100 millions de livres sterling en janvier ; six accords de Rangnick vantés

Manchester United a donné le feu vert à Ralf Rangnick pour remanier son équipe en janvier, et un rapport a énuméré six accords qui pourraient être conclus.

Le patron allemand, 63 ans, est arrivé à Manchester par intérim. Il dirigera United jusqu’à la fin de la saison, date à laquelle un manager permanent devrait être installé. Rangnick passera ensuite à l’étage dans un rôle de consultant.

Mais pour l’instant, le seul objectif de Rangnick sera d’obtenir une qualification parmi les quatre premiers et, si possible, de mettre fin à la sécheresse de quatre ans du club.

Pour aider cette cause – et peut-être avec un œil sur l’avenir – le Daily Express a révélé que Rangnick avait été autorisé à apporter des changements radicaux à l’équipe de United.

Ils déclarent que Rangnick aurait » reçu 100 millions de livres sterling » à dépenser en janvier. Six accords potentiels sont présentés dans l’article, comprenant trois entrées et trois sorties.

Du point de vue des arrivées, le milieu de terrain Amadou Haidara est répertorié comme une signature possible.

La star du RB Leipzig, 23 ans, ajouterait de l’acier et mordrait au milieu de terrain très décrié de United. Scott McTominay et Fred se sont bien adaptés aux demandes de Rangnick lors de son premier match en charge contre Crystal Palace. Cependant, signer Haidara – que Rangnick connaît bien depuis son séjour à Leipzig – lui donnerait une option toute faite.

Les attaquants Joao Felix et Ousmane Dembele sont également vérifiés.

d’aujourd’hui Euro Paper Talk a fourni les dernières informations sur la poursuite par United de l’as de l’Atletico Madrid Felix.

Dembele, quant à lui, a une longue liste de prétendants avec son contrat à Barcelone expirant l’été prochain. United en fait partie, et un accord à prix réduit en janvier pourrait être envisagé si Dembele refuse de signer un nouvel accord avant L’échéance du 15 décembre que s’est imposée Barcelone.

L’Express liste également trois stars de United qui pourraient être déplacées dans la fenêtre d’hiver.

Rangnick pourrait éliminer un trio de grands noms

Paul Pogba en fait partie, son statut de contrat faisant de janvier la dernière opportunité pour United de récupérer des frais. Le Français est dans la dernière année de son contrat et un nouvel accord semble de plus en plus improbable.

Anthony Martial et Edinson Cavani seraient deux autres stars qui pourraient être sacrifiées.

Martial suscite l’intérêt de la Juventus, tandis que Cavani pourrait être le remplaçant de Sergio Aguero à Barcelone. Aguero a reçu un diagnostic de maladie cardiaque le mois dernier et a peut-être joué son dernier match en tant que professionnel.

« Bonne décision » de quitter Man Utd

Pendant ce temps, Tom Heaton a insisté sur le fait qu’il avait pris la « bonne décision » de quitter Manchester United il y a dix ans après avoir fait ses débuts pour le club mercredi soir.

Le gardien Heaton, qui est revenu à Old Trafford plus tôt cette année, a remplacé Dean Henderson dans la seconde moitié du match nul 1-1 contre les Young Boys. C’était ses débuts en compétition pour le club qu’il avait rejoint en tant que stagiaire il y a près de deux décennies.

« C’était génial », a-t-il déclaré. « Jouer à Old Trafford devant une salle comble, ça allait toujours être une sensation formidable.

« Étant venu ici en tant que visiteur, j’ai toujours apprécié ça, mais (mercredi soir), pour porter le maillot domicile, mes premiers débuts en compétition étaient évidemment un moment brillant. J’ai adoré chaque minute.

«Mais, oui, vous franchissez la ligne blanche, l’accent est évidemment mis sur le travail. Maintenant, j’ai juste envie de plus. Je me sentais bien et je veux démarrer à partir d’ici.

Heaton a passé du temps à Cardiff, Bristol City, Burnley et Aston Villa avant le retour de cet été.

« J’ai été sur le banc plusieurs fois, j’ai joué quelques matchs amicaux, des périodes de prêt et j’ai pris la bonne décision de partir pour aller jouer », a-t-il déclaré à MUTV.

«Chaque mouvement que j’ai fait depuis lors était d’aller jouer. En revenant ici, cela n’a pas changé et je sais que je dois être patient et qu’il y a un département de gardiens fantastique.