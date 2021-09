Man Utd doublera l’argent de l’homme vedette alors que le plan de clause de sortie de l’agent est rejeté

in

Manchester United serait de plus en plus confiant de pouvoir bientôt conclure un nouvel accord pour Bruno Fernandes alors que deux des plus grands clubs espagnols préparaient un coup surprise.

Le meneur de jeu portugais a été tout Uni les fans auraient pu espérer et plus depuis leur arrivée du Sporting Lisbonne en 2020. Fernandes a opéré autour d’un but tous les autres matchs dans toutes les compétitions et a ajouté sa juste part de passes décisives pour démarrer.

Naturellement, les Red Devils ont été signalés en août comme étant « désireux » de renouveler le contrat du joueur de 26 ans. United aurait tenu à offrir à Fernandes une augmentation de 100% sur l’accord qu’il a signé à son arrivée du Portugal il y a 20 mois.

Fernandes toucherait un salaire d’environ 110 000 £ par semaine à Old Trafford. Mais United aurait proposé de nouvelles conditions qui verraient son contrat existant de quatre ans prolongé d’un an et son salaire passer à 250 000 £ par semaine.

Cependant, tout n’est pas simple. Malgré les affirmations selon lesquelles Fernandes est prêt à signer, son agent Miguel Pinto tient à ce que le nouvel accord contienne une sorte de clause de libération.

Heureusement, Les chefs unis auraient « immédiatement rejeté » les projets de Pinto d’insérer une telle clause.

Et maintenant, The Sun affirme que Pinto a reculé et qu’un accord sur un nouvel accord de 250 000 £ par semaine est proche.

Ce salaire rapprochera Fernandes de certains des autres meilleurs salariés du club. Cela reflétera également son statut d’un des joueurs clés du club.

De plus, l’absence d’insertion de la clause mettra fin aux allégations selon lesquelles Fernandes pourrait être attiré vers l’Espagne. Selon le Daily Express, Barcelone et le Real Madrid auraient surveillé de près le nouvel accord des Portugais si la clause devait être insérée.

Suite au nouveau contrat de Fernandes, United concentrera son attention sur trois autres stars pour de nouveaux contrats.

Fernandes ravi de jouer avec Ronaldo

L’un des grands attraits de Fernandes, bien sûr, est la possibilité de rencontrer son compatriote Cristiano Ronaldo.

Le couple se connaît bien sur la scène internationale. Et ils porteront les espoirs de trophée de United sur leurs épaules cette saison.

Fernandes a été l’homme de confiance de United pendant toute la durée de son séjour à Old Trafford.

Il semble cependant heureux de partager ce fardeau avec Ronaldo. En effet, la star vétéran a déjà marqué trois fois lors de ses deux premiers matchs.

Et Fernandes a clairement indiqué que lui et son compatriote portugais n’auraient aucun problème à travailler ensemble.

“Tout le monde sait ce que Cristiano Ronaldo a apporté au club et nous sommes vraiment heureux de l’avoir”, a-t-il déclaré. « Le plus important, comme il le dira, est le résultat pour l’équipe. Les bons joueurs peuvent toujours bien jouer ensemble.

