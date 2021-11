Man Utd doute d’un accord pour changer la donne

Manchester United commence à reconsidérer un transfert en haut de sa liste de souhaits depuis un certain temps, tandis qu’Everton veut un accord à prix réduit pour une cible vedette – à la fois dans tous les derniers Euro Paper Talk.

MAN UTD RECONNAISSANT LE TRANSFERT DE HAALAND

Manchester United a des doutes sur un accord pour l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland par crainte des effets durables de sa blessure actuelle, selon un rapport.

Le joueur de 21 ans est devenu l’un des attaquants les plus convoités au monde en Europe après son ascension ces dernières saisons. En effet, son record de 70 buts en 69 matchs à Dortmund parle de lui-même.

Haaland a construit un tel record non seulement grâce à ses capacités, mais aussi à son record de rester en forme et à l’absence de blessures graves jusqu’à présent.

Selon Bild, cependant, son dernier passage sur la touche inquiète les équipes de recrutement de United et de Manchester City, qui sont deux de ses principaux prétendants.

Haaland souffre d’une blessure aux fléchisseurs de la hanche, dont le manager Marco Rose a révélé le mois dernier qu’il le garderait à l’écart pendant « quelques semaines ».

Homme Utd et City craignent que la vitesse, la force et l’endurance de l’attaquant puissent donc être affectées à long terme.

Cela oblige les chefs de club à reconsidérer si le paiement de sa clause de libération de 75 millions d’euros (64 millions de livres sterling), qui s’active l’été prochain, en vaudrait la peine.

United et City ont également toujours des problèmes avec l’agent de Haaland, Mino Raiola.

Le représentant aurait joué un rôle clé dans l’échec des Red Devils à signer le joueur avant qu’il ne quitte le RB Salzburg pour Dortmund.

Haaland a raté les trois derniers matchs de son équipe en raison d’une blessure à la hanche.

ET LE RESTE D’EURO PAPER TALK

Everton veut signer la cible du milieu de terrain Iddrisu Baba de Majorque pour un prix inférieur à sa clause de libération de 45 millions d’euros (38 millions de livres sterling). Surtout, l’équipe de la Liga est également prête à négocier. (La Razon)

Pendant ce temps, les Toffees veulent éviter que Salomon Rondon ne participe à la trêve internationale du Venezuela. Au lieu de cela, ils veulent que l’attaquant travaille sur sa forme physique. (Marque)

Milieu de terrain du Paris Saint-Germain Georginio Wijnaldum a admis que l’identité de l’équipe est une grande différence par rapport à son passage à Liverpool. (Paris Unis)

Le Real Madrid envisage de déménager pour Mohamed Salah de Liverpool s’il ne peut pas signer Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain. (Pris hors-jeu)

Genk a déjà eu des approches d’Arsenal et d’Aston Villa pour l’attaquant Paul Onuachu. Cependant, aucun des clubs de Premier League n’a encore intensifié son intérêt. (Corriere dello Sport)

UNAI EMERY, NEWCASTLE DERNIER

Unai Emery a informé le président de Villarreal, Fernando Roig, qu’il refusait l’intérêt de la direction de Newcastle après la victoire du club en Ligue des champions contre les Young Boys mardi. (Marque)

Pourtant, Emery n’aimait pas les fuites de Newcastle qui affirmaient qu’ils étaient confiants de l’attraper. (Marque)

De plus, la réaction des joueurs de Villarreal lorsqu’ils ont appris qu’Emery pourrait partir a aidé à convaincre le manager de rester. (El Larguero)

Le talent de Villarreal Yeremy Pino dispose désormais d’une clause libératoire de 80 millions d’euros (68 millions de livres sterling) suite à l’accord de son nouveau contrat. (COMME)

FERMETURE DE XAVI SUR BARCELONE

Barcelone officialisera le retour de Xavi en tant que manager mercredi ou jeudi et le club prépare donc une déclaration. (Sport)

Cependant, l’ancien milieu de terrain gagnera moins qu’il ne le fait actuellement à Al-Sadd, basé au Qatar. (Sport)

La sortie de Franck Kessie de l’AC Milan devient de plus en plus probable suite à ses désaccords contractuels. Antonio Conte veut le milieu de terrain à Tottenham et le voulait aussi à l’Inter. (Gianluca di Marzio)

L’Inter vendra le défenseur central de Tottenham Stefan de Vrij l’été prochain si les pourparlers sur le contrat continuent de stagner. (Calciomercato)

Le milieu de terrain de la Juventus, Manuel Locatelli, a insisté sur le fait que ses coéquipiers continueraient à pousser après la victoire 4-2 sur le Zenit en Ligue des champions. (Ciel Italie)