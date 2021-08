Man Utd énonce des conditions strictes pour le prêt de l’ailier alors que de nouveaux prétendants émergent

in

Le club italien de l’Atalanta souhaite renouveler le prêt de l’ailier Amad Diallo, mais doit se conformer aux demandes de Manchester United pour avoir une chance de conclure un accord.

Le jeune de 19 ans a passé quatre ans dans les rangs des jeunes d’Atalanta avant de faire ses débuts seniors en octobre 2019. Il a fait cinq apparitions au total avant d’accepter de signer pour United en octobre 2020. Il a terminé son déménagement en janvier, avec le jeune encrage. un contrat de cinq ans avec possibilité d’une année supplémentaire.

L’international ivoirien a disputé trois matches de Premier League et huit dans toutes les compétitions la saison dernière. Avec l’arrivée de Jadon Sancho, une sortie de prêt semblait toujours envisageable.

Cependant, le manager des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, a semblé laisser entendre que l’Africain pourrait être dans ses plans pour 2021-2022. Un prêt est encore possible mais le Norvégien a posé les conditions pour une sortie temporaire.

«Avec Amad, je dois dire qu’il se débrouille très, très bien à l’entraînement. Il est revenu un peu plus tard après les Jeux olympiques et maintenant il a l’air vraiment bien », a-t-il déclaré aux journalistes vendredi.

« Je ne serais pas surpris qu’il reste aussi. Ce doit être le bon prêt, le club, la façon de jouer, etc.

Selon Tutto Atalanta (via Sport Witness), l’Atalanta souhaite vivement obtenir un prêt d’une saison pour son ancien joueur. Le directeur du magasin, Gian Piero Gasperini, a “demandé le retour d’Amad Diallo en prêt” en tant qu'”opération de dernière minute”.

Et le rapport ajoute que le grand homme connaît très bien les “méthodes de travail” et devrait s’intégrer. Il continue en suggérant que United “aimerait une clause de présence garantie pour le joueur”.

Cela correspond aux commentaires précédents de Solskjaer sur la starlette.

Clubs alignés pour Diallo

L’intérêt n’a pas manqué Diallo. Côté suisse, Bâle, Crystal Palace et Sheffield United sont enthousiastes.

Et il a été rapporté plus tôt cette semaine que les Blades avait déjà ouvert des pourparlers à propos d’un prêt. L’expert des transferts Fabrizio Romano a donné son avis sur la question jeudi.

“Amad sera prêté, c’est confirmé”, a-t-il déclaré à son podcast Here We Go. «Il a une proposition de Bâle mais aussi de clubs de Premier League – Crystal Palace, Sheffield United.

« Beaucoup de clubs s’intéressent à Amad mais il n’est pas encore décidé. Il veut du football en Premier League, alors voyons ce qui se passe.

Palace était dans la loge mais l’intérêt d’Atalanta a modifié la situation.

