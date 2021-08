Man Utd envisage de choquer la “proposition” de Barcelone pour un attaquant de superstar

Man Utd a fait part à Barcelone de son “intention” de faire une proposition qui verrait une superstar avancer à Old Trafford, selon un rapport.

La crise financière de Barcelone a dominé les gros titres du football ces derniers temps. Le club avait précédemment conclu un nouveau contrat qui aurait maintenu Lionel Messi au Camp Nou jusqu’en 2026. Cependant, dans une tournure de choc jeudi, Barcelone a annoncé que son accord ne pouvait pas être ratifié.

Messi semble maintenant sur le point de rejoindre le PSG, mais tiendra un conférence de presse dimanche pour aborder la situation.

Outre l’icône argentine, des sorties supplémentaires devraient se concrétiser alors qu’elles cherchent désespérément à générer des fonds vitaux.

Leur situation serait si mauvaise qu’ils n’ont pas encore officiellement enregistré un certain nombre de leurs signatures d’agents libres, notamment Sergio Aguero et Memphis Depay.

En tant que tel, la liste des actifs de jeu du Barca qui ne sont pas disponibles pour le transfert cet été est petite. Et un joueur qui a été constamment lié à une sortie est Antoine Griezmann.

L’attaquant français, 30 ans, avait fait l’objet de spéculations le liant à un revenir à l’Atletico Madrid dans le cadre d’un accord d’échange qui verrait Saul Niguez passer dans l’autre sens.

Avec l’état complet de L’effondrement financier de Barcelone désormais dans le domaine public, ce mouvement ne semble plus viable.

Au lieu de cela, un rapport surprenant du magasin espagnol TodoFichajes révèle Homme Utd sont dans le cadre.

Le média affirme que Griezmann “sera le prochain à quitter” Barcelone. Il est alors noté que Man Utd sent une “opportunité claire” d’obtenir un transfert improbable.

En outre, ils déclarent que tout indique que Man Utd « présentera une proposition sous peu ».

Si les revendications doivent être crues, seul le temps nous le dira. L’arrivée de 73 millions de livres sterling de Jadon Sancho a déjà renforcé la ligne d’attaque. Bien que Marcus Rashford fait face à une longue période d’attente après avoir été confirmé qu’il subirait une opération à l’épaule pour résoudre un problème de longue date.

Retirer Griezmann des livres de Barcelone serait financièrement très avantageux pour la partie espagnole. De plus, Man Utd est l’un des rares clubs à pouvoir se permettre de payer intégralement le salaire élevé du Français.

Néanmoins, un swoop de Griezmann ne correspondrait pas nécessairement au profil du joueur que Man Utd a signé dans les dernières fenêtres. De plus, on pense que leurs prochains objectifs sur le marché seront la acquisition de Kieran Trippier et un milieu de terrain central.

Solskjaer fournit les mises à jour de Sancho et Varane

Pendant ce temps, Ole Gunnar Solskjaer a fourni des mises à jour sur les statuts de Jadon Sancho et Raphael Varane après avoir mis Everton à l’épée pour conclure la pré-saison.

Homme Utd a conclu sa campagne de pré-saison avec une victoire complète de 4-0 sur Everton de Rafael Benitez. Sancho n’a pas figuré dans le concours n’ayant pas encore présenté à l’entraînement. Le Manchester Evening News a récemment annoncé qu’il devait rentrer de vacances vendredi, bien que la nouvelle date semble maintenant être lundi.

Varane, quant à lui, ne peut pas encore être officiellement qualifié de joueur de Man Utd, le Français n’ayant pas encore subi d’examen médical.

Expliquant le statut de la paire, Solskjaer a déclaré après la victoire (via le site officiel de Man Utd): “Le médical avec Raphael [still] doit être fait. Il s’isole en ce moment.

« Il a dû attendre les visas, donc malheureusement, cela a pris quelques jours de plus que prévu. Mais on va suivre les protocoles et les règles, donc ça a pris quelques jours de plus que ce que nous espérions.

“Jadon est là pour lundi et j’espère qu’il sera alors dans un pseudo décent et pourra être impliqué [against Leeds]. “

