Man Utd envisage une offre de plus de 30 millions d’euros pour la star de Barcelone Ronald Araujo, Rangnick pense que l’accord est « parfait »

Le patron de Manchester United, Ralf Rangnick, envisage un raid de transfert exceptionnel en Liga, tandis que le Real Madrid prépare un échange d’Eden Hazard avec Chelsea – les deux dans tous les derniers Euro Paper Talk.

TRANSFERT MAN UTD EYEING ARAUJO

Manchester United envisage une offre d’une valeur potentiellement supérieure à 30 millions d’euros (25 millions de livres sterling) pour le défenseur de Barcelone Ronald Araujo, selon un rapport.

Les Diables rouges ont dépensé des fonds importants sur leur ligne arrière ces dernières années. Ils ont signé le défenseur central Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka et Alex Telles. Cependant, le patron par intérim récemment nommé Ralf Rangnick cherche à changer davantage son équipe.

Des rapports ont affirmé que le jeune défenseur allemand Armel Bella-Kotchap est sur le radar du manager.

Cependant, le défenseur central uruguayen Araujo est une cible à plus long terme et, à l’âge de 22 ans, il devient l’un des défenseurs centraux les plus convoités d’Europe.

Il est en fait devenu la colonne vertébrale de la nouvelle équipe de Barcelone après que leurs problèmes financiers les aient forcés à se concentrer encore plus sur le développement des jeunes.

En tant que tel, selon El Nacional, Araujo a attiré les regards admiratifs de United et Rangnick.

L’entraîneur allemand pense que l’international uruguayen a les qualités « parfaites » pour s’intégrer en Premier League. Rangnick pense également qu’Araujo pourrait avoir un impact similaire à Virgil van Dijk à Liverpool ou Ruben Dias à Manchester City.

En conséquence, United est prêt à payer « plus de 30 millions d’euros » pour le signer, ajoute El Nacional.

Araujo a joué 58 matchs pour Barcelone, dont 19 cette saison. Il a marqué son deuxième but en Liga de la campagne plus tôt ce mois-ci pour aider à sauver un match nul 1-1 contre Séville, où il jouait à l’arrière droit.

Ben Brereton Diaz et un objectif de 50 millions de livres sterling à Liverpool – Six joueurs de l’EFL sur les listes de souhaits de la Premier League en janvier

ET LE RESTE D’EURO PAPER TALK

Le Real Madrid envisage d’inclure le retour d’Eden Hazard à Chelsea dans le cadre d’une offre pour Reece James. (El Nacional)

Madrid surveille également le talent du milieu de terrain du Dynamo Moscou Arsen Zakharyan, 18 ans. (Sport)

Mais Los Blancos ne cherchera pas à recruter Paul Pogba de Manchester United par peur d’affecter les progrès d’Eduardo Camavinga. (Mercato à pied)

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a donné son accord pour que le club signe le milieu de terrain de Barcelone Philippe Coutinho en janvier. (Fichajes)

La Juventus a manifesté son intérêt pour un accord avec le milieu de terrain de l’Inter Matias Vecino, mais l’Inter ne souhaite pas vendre l’Uruguayen à ses rivaux. (Tuttomercatoweb)

EURO PAPER TALK – MISE À JOUR DE TOTTENHAM SUR LES OBJECTIFS DE TRANSFERT

Tottenham s’intéresse à l’ailier de Naples Lorenzo Insigne, mais côté MLS Le Toronto FC a présenté une offre de contrat. (Calciomercato)

La paire de Juventus Weston McKennie et Dejan Kulusevski sont d’autres cibles pour les Spurs, mais la Juve veut 59 millions de livres sterling pour le duo. De plus, ils ne considéreront aucune offre à prix réduit. (Calciomercato)

Ferran Torres subit un examen médical lundi avant un transfert de Manchester City à Barcelone. (Objectif)

Cependant, le Barça ne signera personne d’autre tout au long de la fenêtre de janvier. (Fabrizio Romano)

Pourtant, l’arrière droit de l’Ajax Noussair Mazraoui est une cible pour remplacer Sergino Dest au club de la Liga. (Sport)

LE PSG SERA OCCUPÉ EN JANVIER

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Rafinha se rapproche d’un prêt à la Real Sociedad, mais la Liga n’aura pas d’option d’achat. (Fabrizio Romano)

Le PSG cherche à tirer au moins 100 millions d’euros (84 millions de livres sterling) des ventes de joueurs en janvier alors qu’il cherche à équilibrer les comptes après sa frénésie salariale pour ses stars du transfert gratuit. (L’Equipe)

Newcastle est prêt à dépenser 23,5 millions de livres sterling pour amener l’arrière latéral de l’Atletico Madrid Kieran Trippier à St James ‘Park. (Mundo Deportivo)

L’Atletico a donc rencontré l’international anglais pour connaître ses intentions pour la seconde partie de saison. (COMME)

Sassuolo et l’ancien ailier de Chelsea Jeremy Boga subiront un examen médical lundi avant un transfert de 22 millions d’euros (19 millions de livres sterling) à Atalanta. (Football Italie)