Man Utd est invité à signer la mise à niveau de Fred alors qu’il est secrètement un « meilleur joueur »

Un ancien milieu de terrain de Manchester United a exhorté le club à faire un raid sur « l’équipe de vente » de Leicester pour signer une mise à niveau sur Fred bien qu’il soit secrètement un « meilleur joueur ».

Fred, 28 ans, fait régulièrement l’objet de vives critiques alors qu’il a clairement la foi d’Ole Gunnar Solskjaer. Avec des noms de superstars qui jonchent maintenant presque tous les départements de l’équipe des Red Devils, leurs options de milieu de terrain central sont de plus en plus examinées au microscope.

Paul Pogba a souvent excellé à ce poste et a récemment noué un partenariat exceptionnel avec la cible de United Aurélien Tchouameni avec la France. Cependant, au niveau des clubs, Pogba est régulièrement déployé à gauche avec Fred et Scott McTominay le duo central préféré.

Maintenant, en parlant au point de vente en ligne Caught Offside, ex-Manchester United le milieu de terrain Luke Chadwick a exhorté le club à faire un raid sur Leicester City pour Wilfred Ndidi.

Le joueur de 24 ans est sans doute l’un des meilleurs milieux de terrain de la ligue. Chadwick le croit certainement, le décrivant comme la «lumière brillante» à Leicester.

Chadwick a cité les exemples de Riyad Mahrez et N’Golo Kante en vantant la viabilité du mouvement. Jusqu’à récemment, Leicester était rarement en mesure de conserver ses stars de haut niveau lorsque de plus grands clubs l’appelaient.

Mais malgré la promotion d’un raid sur Ndidi, Chadwick a toujours confiance en Fred. Selon l’ancien Diable Rouge, Fred aurait l’air d’un « meilleur joueur » s’il n’était pas alourdi par les attentes élevées de United.

« Ndidi est un peu une lumière brillante à Leicester », a déclaré Chadwick. «Il fait très bien ce travail de milieu de terrain défensif, couvre beaucoup de terrain, utilise le ballon très efficacement. Il n’est pas si spectaculaire dans son style mais c’est un bon passeur avec le ballon.

«Je pense que c’est un peu dur de le comparer à Fred, qui a fait de grandes choses à Manchester United mais aussi d’autres indifférentes.

«Mais vous mettez Fred dans une équipe de Leicester ou de West Ham, quelque part où les attentes ne sont pas aussi élevées, alors je pense qu’il pourrait ressembler à un joueur de haut niveau que vous lieriez avec les meilleurs clubs comme United, City ou Chelsea.

« Il y a eu beaucoup d’attention sur cette position pour United et vous imaginez qu’une signature aura lieu à un moment donné. Si ce n’est pas en janvier alors à la fin de la saison.

« Ndidi fait certainement l’affaire et je suis sûr que si les finances sont là, il serait une cible. Leicester est plus une équipe de vente, car nous avons vu des gens comme Kante et Mahrez qui sont allés dans de plus grands clubs.

« Ndidi semble certainement être une personne à surveiller. Il a fait un début très prometteur pour sa carrière en Premier League et je suis sûr que c’est quelqu’un sur qui United aura gardé un œil. »

Ndidi a été décrit par la presse espagnole comme une cible claire pour Man Utd en janvier. Bien que le bon sens dicterait que Leicester serait extrêmement réticent à sanctionner la vente à mi-saison de l’un de leurs actifs les plus précieux.

Fernandes pointe Man Utd vers la résolution de Lingard

Pendant ce temps, Bruno Fernandes a apparemment expliqué très clairement ce que Manchester United devrait faire à propos de la situation contractuelle actuelle de Jesse Lingard.

Les derniers rapports suggèrent que le milieu de terrain anglais rejettera une nouvelle offre de contrat à Old Trafford, son contrat actuel venant à expiration à la fin de la saison. En effet, Lingard a été pressenti pour une sortie permanente au cours de l’été après son impressionnant prêt à West Ham la saison dernière.

Le Daily Mail a rapporté mercredi que Barcelone et l’AC Milan envisagent une offre de janvier pour le joueur. Cela fait suite à l’intérêt de West Ham pour un accord permanent, tandis que Leicester et Newcastle sont également enthousiastes.

Mais si Fernandes réussit, alors Lingard n’ira nulle part. Lingard a écrit dans The Players’ Tribune: « Après cela, Bruno Fernandes m’a qualifié de » meilleur joueur de Premier League « dans une interview avec United… moi !!

« Peux tu croire ça?!? Ça vient de Bruno !

« J’ai beaucoup d’amour pour Bruno. Il me laissait des messages de soutien tout au long de mon prêt. Obtenir cette reconnaissance de quelqu’un à son niveau était tout simplement incroyable.

