Man Utd est prêt à payer une clause libératoire de 8 millions de livres sterling pour Brendan Rodgers

Le patron de Leicester City est fermement dans le cadre pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer (Photos: .)

La hiérarchie de Manchester United a pris contact avec Brendan Rodgers pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer et est prête à payer sa clause de libération, selon des informations.

La terrible forme des Red Devils s’est poursuivie ce week-end, s’inclinant 4-1 contre les prétendants à la relégation Watford lors de leur cinquième défaite en Premier League lors de leurs sept dernières sorties.

Malgré beaucoup d’optimisme de pré-saison après une folie estivale massive, United est déjà à 12 points du leader de la ligue Chelsea et cela a finalement incité le conseil d’administration de United à mettre la hache sur Solskjaer.

Solskjaer a été mis hors de sa misère dimanche (Photo: .)

Le Norvégien a été officiellement relevé de ses fonctions dimanche, l’entraîneur de l’équipe première Michael Carrick étant nommé à titre temporaire jusqu’à ce qu’un nouveau manager soit nommé.

On pense que United envisage de faire venir un nouveau manager permanent ou un patron par intérim pour tenir le fort jusqu’à l’été, date à laquelle ils s’attendent à ce que plusieurs managers de haut niveau soient plus facilement disponibles.

Il est peu probable que Mauricio Pochettino et Erik ten Hag de l’Ajax acceptent le poste maintenant, mais il n’en va peut-être pas de même pour le patron de Leicester City, Rodgers.

Selon The Sun, l’Irlandais du Nord est prêt à quitter le King Power Stadium à la mi-saison s’il se voit proposer le hotseat d’Old Trafford et que le contact a déjà été pris.

Rodgers a une clause dans son contrat qui lui permet de parler à certains clubs de Ligue des champions – dont United – et Leicester serait impuissant à l’empêcher de partir.

Rodgers a remporté la FA Cup la saison dernière, battant Chelsea (Photo: .)

United devrait payer la clause libératoire de 8 millions de livres sterling pour l’extraire de son contrat avec les Foxes, ce qui s’ajoute aux gains de 7,5 millions de livres sterling qu’ils ont déjà accordés à Solskjaer.

Rodgers aurait beaucoup de mal à résister à l’attrait du travail à United, alors qu’il y avait eu des rapports plus tôt dans le mois selon lesquels il avait déjà été à la recherche d’un logement dans le Cheshire.

Les intermédiaires pensent qu’il y a de très bonnes chances que United fasse atterrir Rodgers, bien qu’il y ait quelques points d’interrogation quant à savoir si les fans de United accepteraient l’ancien manager de Liverpool alors que son équipe de Leicester a sous-performé cette saison et a été hué du terrain après avoir perdu contre Chelsea 3 -0 la dernière fois.



