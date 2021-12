Man Utd et Arsenal envisagent le successeur de l’élite après qu’une cible mortelle ait rejeté « l’offre record »

Manchester United, Arsenal et Tottenham sont en état d’alerte élevé après que Dusan Vlahovic a rejeté une « offre record » de rester à la Fiorentina, selon un rapport.

Le Serbe, 21 ans, est en passe de devenir l’une des propriétés les plus en vue du football européen. Vlahovic a connu une saison décisive l’année dernière en marquant 21 buts en championnat pour la Fiorentina. Prouvant qu’il n’est pas une merveille d’une saison, Vlahovic a porté son jeu à de plus hauts sommets ce trimestre.

Il opère à environ un but par match pour La Viola ce trimestre avec 17 buts en 18 matches. Ce type de retour est suffisant pour que les élites européennes se lèvent et prennent acte.

En conséquence, Man Utd, Arsenal et Tottenham ont tous été liés au tueur à gages. Son contrat expire à l’été 2023 et le chef de la Fiorentina Rocco Commiso a laissé entendre qu’il était pleinement conscient qu’il serait difficile de retenir ses services.

Maintenant, les dernières nouvelles du Sun ont prouvé que Commiso avait raison après que Vlahovic aurait rejeté un nouvel accord exceptionnel.

Le directeur général de la Fiorentina, Joe Barone, a déclaré au point de vente italien Repubblica (via le Sun) : « Nous avons offert à Vlahovic le contrat le plus élevé de l’histoire de la Fiorentina, à plusieurs reprises.

« Tant Dusan que son agent nous ont fait comprendre qu’ils ne voulaient pas accepter. Notre offre est toujours sur la table.

Selon le Sun, cela a mis les prétendants anglais en alerte rouge avec leurs chéquiers prêts.

Un digne successeur aux trois prétendants ?

La clé de l’intérêt de chaque club sera ce qui se passera avec leurs avant-centres actuels.

Cristiano Ronaldo reste une force puissante pour United. Mais à 36 ans, un plan à long terme devra être formulé à un moment donné.

Pierre-Emerick Aubameyang a été démis de ses fonctions de capitaine d’Arsenal mardi. Cela, combiné à une baisse de forme au cours des 16 derniers mois, pourrait voir Mikel Arteta rompre les liens. Barcelone pourrait offrir une bouée de sauvetage sur ce front.

Harry Kane, quant à lui, est dans la pire forme de sa carrière chez les Spurs. On ne sait pas encore si Manchester City ravivera son intérêt pour l’attaquant en janvier. Mais s’ils le font et qu’un accord était conclu, Tottenham aurait à la fois le désir et les fonds pour faire atterrir Vlahovic.

La Fiorentina augmente le prix de Vlahovic

Pendant ce temps, les prétendants du Serbe ont reçu l’ordre de débourser 20 millions d’euros supplémentaires si leurs plans Vlahovic doivent se réaliser.

Au lieu de sa forme spectaculaire, Goal, citant des rapports en Italie, écrit que sa précédente évaluation de 68 millions de livres sterling ne suffira plus. Son prix est maintenant passé à 100 millions d’euros (85 millions de livres sterling)

Vlahovic compte sept buts lors de ses cinq dernières sorties. Il a réussi des doublés lors de victoires contre l’AC Milan et Salernitana depuis le 19 novembre.

Malgré les liens, le chef de la Fiorentina, Rocco Commisso, a tenu à rappeler à tout le monde que Vlahovic est leur propriété en ce moment.

Il a déclaré début décembre (via Fabrizio Romano): « Je ne sais pas si la Juventus est en mesure de signer Vlahovic en janvier.

« Mais je veux dire à la Juventus ou à Arsenal que nous [Fiorentina] sont les « propriétaires » de Vlahovic. Ils devraient ouvrir des discussions avec nous – pas avec ses agents. »

