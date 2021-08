Man Utd et Arsenal subissent un coup dur pour le milieu de terrain alors que la star est «heureuse» sous le nouveau régime

Les espoirs de Manchester United et d’Arsenal de signer Ruben Neves semblent avoir été anéantis après que le milieu de terrain a laissé entendre qu’il était content de rester chez les Wolves et de jouer sous la direction du nouveau manager Bruno Lage.

Un certain nombre de clubs sont liés au joueur de 24 ans depuis la fin de la saison dernière. Les Gunners ont été les premiers à montrer leur main au début du mois de juin. Et il a été rapporté que l’ancien homme de Porto était prêt à déménager aux Émirats.

Liverpool a semblé entrer en scène une semaine plus tard avant que United ne soit mentionné en relation avec l’intrigant. C’est le lien Red Devils qui a été le plus important ces dernières semaines.

Ole Gunnar Solskjaer a déjà fait venir Jadon Sancho, mais des rumeurs persistent selon lesquelles le Norvégien veut d’autres ajouts offensifs. La semaine dernière, Dean Jones d’Europsport a suggéré un accord pour Neves était proche.

“Je sais pertinemment qu’ils aiment Neves, qu’ils y ont travaillé en arrière-plan et que c’est assez loin”, a-t-il déclaré à The Football Terrace Podcast.

On pensait que la sortie de Nuno Espirito Santo était derrière la situation de Neves. Cependant, parlant à Wolves TV, l’international portugais semble pris avec Lage.

« C’est un très bon entraîneur. Je suis vraiment heureux de travailler avec lui », a-t-il déclaré. « J’ai parlé avec quelques amis lorsqu’il a signé pour les Wolves – qui étaient des joueurs de Benfica et sont de bons amis à moi – et ils ont dit beaucoup de bonnes choses à son sujet.

« C’est un très bon entraîneur avec plein de bonnes idées. Je pense que lorsque les choses seront complètement ensemble, nous serons une équipe vraiment difficile à battre.

Neves vital pour la progression des Wolves

Lage retrouvera l’attaquant vedette Raul Jimenez dans ses rangs si la reprise du Mexicain se poursuit. Il a été un énorme raté la saison dernière alors que l’équipe de Molineux a eu du mal à égaler ses précédents exploits de haut niveau.

Mais on pourrait argumenter que Néves est le maillon crucial de la chaîne avec son incroyable cadence de travail. Il a disputé 42 matches de championnat lors de la saison de promotion des Wolves.

Et, en première division, a connu 35, 38 et 36 sorties au cours des trois dernières campagnes. Il marque des buts et des passes décisives et a encore ses meilleures années devant lui.

Les fans des West Midlanders pousseront un soupir de soulagement à ses derniers commentaires et espèrent que cela mettra fin à la poursuite de United.

