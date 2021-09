Man Utd et Chelsea préparent un raid au PSG pour la superstar qui veut déjà sortir

in

Man Utd et Chelsea ont été liés à la fin prématurée de la carrière au PSG d’une superstar déjà frustrée à Paris, selon plusieurs rapports.

Le PSG a supervisé une fenêtre de transfert capitale cet été. Les superstars des agents libres étaient à l’ordre du jour, avec Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi arrivant tous sans frais.

Mais selon Goal (citant le média italien Corriere della Serra), un joueur en particulier pourrait à nouveau être en mouvement.

Ils réclament le gardien de but Donnarumma se sent déjà « frustré » d’être ignoré. L’international italien a excellé à l’Euro 2020 et devait être installé en tant que numéro 1 de Mauricio Pochettino.

Cependant, le toujours fiable Keylor Navas a conservé les gants, cimentant Donnarumma à un passage humiliant sur le banc.

Ils affirment que la Juventus surveille la situation avec la porte de sortie déjà “grande ouverte”. Mais un deuxième rapport de l’Express a indiqué que quatre autres prétendants sont dans le cadre, dont Man Utd et Chelsea.

Citant Calciomercato, il est noté qu’une sortie prématurée de Donnarumma “ne peut être exclue” si sa carrière continue de stagner dans l’ombre de Navas.

Les équipes d’Ole Gunnar Solskjaer et de Thomas Tuchel sont désignées comme des points d’atterrissage possibles, aux côtés de Barcelone et de l’Inter Milan.

Mna Utd a à sa disposition les renaissants David de Gea et Dean Henderson.

Les deux étaient provisoirement liés à des sorties au cours de l’été, Solskjaer semblant toujours indécis quant à son véritable numéro 1. La signature de Donnarumma résoudrait ce dilemme une fois pour toutes.

L’intérêt de Chelsea serait plus un choc. Edouard Mendy ne s’est pas trompé depuis son arrivée. De plus, les Bleus ont le remplaçant le plus cher de la ligue sous la forme de Kepa Arizzabalaga.

Tuchel a récemment déclaré qu’il y avait une place pour Kepa à Chelsea malgré son retard sur Mendy dans l’ordre hiérarchique.

Néanmoins, si le séjour de Donnarumma à Paris se détériorait davantage, Man Utd, Chelsea et co. pourrait trouver la superstar de 22 ans trop difficile à résister.

Chelsea peut-il garder Antonio Rudiger hors des griffes du Bayern Munich ?

Man Utd prépare un double accord de 167 millions de livres sterling

Pendant ce temps, Homme Utd seraient désireux de signer à la fois Erling Haaland et Declan Rice dans un double accord à succès l’été prochain.

Selon le Manchester Evening News, United souhaite amener les deux joueurs à Old Trafford dans ce qui serait une autre fenêtre de transfert époustouflante.

Samuel Luckhurst de MEN affirme qu'”une saison de forte affluence, de revenus en hausse et de dépenses échelonnées cet été rendrait abordable la signature des deux l’année prochaine” lorsqu’on lui a posé des questions sur la paire lors d’une séance de questions-réponses.

Rice a été exceptionnel alors que l’Angleterre a atteint la finale de l’Euro 2020. Il a également commencé la nouvelle campagne de la même manière.

Le joueur de 22 ans a encore trois ans sur son contrat actuel. Cela met West Ham dans une position de force pour exiger des frais élevés.

Haaland, quant à lui, aurait une clause de libération de 67 millions de livres sterling dans son contrat qui deviendra active l’été prochain.

