Man Utd et Liverpool font peur à Man City dans la bataille pour le transfert du milieu de terrain

Manchester United et Liverpool se battent pour priver Manchester City de l’une de leurs plus grandes promesses, selon un rapport.

City, United et Liverpool font souvent partie des favoris pour le titre de Premier League. Ils se défieront à nouveau cette année, sur et en dehors du terrain. Et leurs efforts sont axés sur le succès à long terme, ce qui signifie que la planification future est toujours importante.

City souhaite voir certains de ses talents de l’académie progresser dans la première équipe. Phil Foden a écrit le plan à suivre après être devenu un joueur clé et un international anglais. Pep Guardiola pense qu’il a plus dans le pipeline.

Un joueur avec de grands espoirs au stade Etihad est le milieu de terrain James McAtee. Le joueur de 19 ans a été comparé avec style à l’ancien héros de City, David Silva.

Guardiola lui a récemment fait ses débuts seniors dans un affrontement de la Coupe EFL avec les Wycombe Wanderers le mois dernier. Il n’y a eu aucune autre apparition pour la starlette née à Salford depuis.

Selon The Sun, la moitié bleue de Manchester craint de plus en plus l’avenir à long terme de McAtee.

Son contrat doit expirer en 2023, mais City veut qu’il s’engage pour de nombreuses années à venir. Dans l’état actuel des choses, cependant, il n’a pas encore accepté les nouvelles conditions.

Le nouvel accord proposé durerait probablement jusqu’en 2026 et lui empocherait environ 8 000 £ par semaine. Cependant, l’intérêt d’ailleurs retarde le processus.

Inquiétant pour City, McAtee intéresse deux de leurs principaux rivaux, Man Utd et Liverpool.

Le voir se retrouver à l’une ou l’autre destination serait un coup dur pour City étant donné leurs plans pour lui. Mais une chance demeure qu’il pourrait finir par porter une chemise rouge de l’un de leurs rivaux.

Cela pourrait marquer une répétition de la situation qui a vu City perdre l’attaquant Charlie McNeill contre United cet été.

McAtee a également intéressé Brighton cet été, mais City a résisté à leurs avances. Ils n’ont pas encore tout à fait peur de le perdre, mais plus les choses traînent, moins cela leur convient.

Star a un rêve de transfert de City

Meilleure nouvelle pour les champions en titre, une star de haut niveau a lancé un appel à venir me chercher.

Il y a très peu de domaines de l’équipe de la ville qui auraient besoin d’être renforcés. Mais ils sont toujours attentifs aux opportunités potentielles sur le marché des transferts.

Un joueur qui est sur leur radar depuis un certain temps est le défenseur central Kalidou Koulibaly. Et l’international sénégalais a récemment révélé il considérerait City comme une prochaine destination s’il quittait Naples.

« Si je décidais de quitter Naples, je ne le ferais que pour deux, maximum trois clubs dans le monde. Je parle de [Pep] Manchester City de Guardiola, le Real Madrid et Barcelone tout au plus », a-t-il déclaré.

« Moi à la Juventus ? Êtes-vous fou? Je ne jouerais jamais pour un autre club italien. Je n’irais jamais à la Juventus, je ne trahirais pas les fans de Naples. »

Koulibaly ne serait probablement pas bon marché si City ressuscitait leur intérêt pour lui. Mais en tant que l’un des meilleurs défenseurs évoluant en Europe, ce ne sera pas la dernière fois qu’il sera lié à un gros transfert, même à 30 ans.

Que ce soit dans leurs tentatives de garder un jeune comme McAtee ou de signer un pro expérimenté comme Koulibaly, City a clairement des décisions à prendre concernant les joueurs à toutes les étapes de leur carrière.

LIRE LA SUITE: Haaland a Man City comme seule «troisième option» derrière la paire européenne – rapport