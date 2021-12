Man Utd et Liverpool reçoivent un énorme coup de pouce à Erling Haaland après que la couverture du Real Madrid ait parié sur un accord perturbant Tottenham

Le Real Madrid a offert à Liverpool et Man Utd une bouée de sauvetage dans leur poursuite d’Erling Haaland après que Carlo Ancelotti a formulé un plan de sauvegarde avec les ramifications de Tottenham, selon un rapport.

Haaland, 21 ans, est l’un des produits les plus en vogue du football. Le Norvégien a fonctionné à environ un but par match depuis son transfert au Borussia Dortmund. Si ses prouesses sur le terrain ne suffisaient pas, sa clause de libération de 63 millions de livres sterling qui s’active l’été prochain le verra courtisé par l’élite européenne.

Le Real Madrid a longtemps été présenté comme le candidat le plus susceptible d’obtenir sa signature. Cependant, l’intérêt de la Premier League n’a naturellement jamais faibli.

Liverpool, Manchester United et Manchester City ont tous été liés. Chelsea a fait des efforts pour signer Haaland l’été dernier, mais leur capture de Romelu Lukaku les verra probablement se retirer de la course un an plus tard.

Maintenant, le point de vente espagnol El Nacional a fourni une nouvelle mise à jour sur le tirage au sort de Haaland. Ce faisant, ils ont donné un énorme coup de pouce aux prétendants anglais.

Le problème de Benzema provoque le renversement de Haaland

Premièrement, ils reconnaissent que Haaland reste la priorité du Real Madrid. Cependant, un problème imminent avec l’avant-centre actuel Karim Benzema a brouillé les pistes.

Ils déclarent que Benzema – qui est dans la forme de sa vie à l’heure actuelle – refusera de partager la vedette avec Haaland. Benzema brille depuis que Cristiano Ronaldo a quitté le club en 2018. Apparemment, il ne souhaite pas retomber dans l’ombre.

Afin d’éviter des troubles avec Benzema, Ancelotti serait disposé à renoncer à un accord avec Haaland et à signer à la place Dusan Vlahovic, cible de Tottenham.

Le Serbe, 21 ans, est également en train de développer une réputation de tireur d’élite en série. Vlahovic a marqué 18 buts en 22 matches toutes compétitions confondues avec la Fiorentina cette saison.

La Fiorentina ne se fait pas d’illusions sur le fait qu’il sera difficile de retenir les services de Vlahovic. Tottenham et Arsenal ont tous deux manifesté leur intérêt, mais ce sont les Spurs qui ont été considérés comme les l’option la plus crédible pour obtenir un accord de 68 millions de livres sterling par TuttoMercatoWeb.

L’influence de l’agent de Vlahovic pourrait rendre un transfert au Real coûteux. Cependant, ils s’attendent à ce que la posture ne soit rien de plus qu’une tactique de négociation.

Si le Real s’est exclu de la course à Haaland en favorisant un mouvement de Vlahovic, un rival puissant sera retiré du chemin de Liverpool et de Man Utd vers Haaland.

Salah est devenu le meilleur buteur de la Premier League, mais un nom familier se faufile sur les rails

Liverpool et Man Utd pris sur leurs talons

Pendant ce temps, la sensation américaine Ricardo Pepi est sur le point de traverser l’Atlantique en janvier, bien qu’il semble que les admirateurs de Liverpool et de Manchester United aient été pris sur leurs talons.

The Mirror a révélé que le prodige de 18 ans avait a émergé sur les radars de Manchester United et de Liverpool. Cependant, étant donné l’ascension rapide de Pepi, le la course de transfert est rapidement devenue bondée.

Selon l’article, le club MLS exigeait le chiffre modeste de seulement 7,5 millions de livres sterling, ajouts compris. Cela représenterait une véritable aubaine pour le côté qui a débarqué l’attaquant. Maintenant, le gourou des transferts Fabrizio Romano a fait la lumière sur qui ce sera.

Romano a tweeté que Wolfsburg « pousse » à signer Pepi et sont les « favoris » actuels.

Des négociations seraient « en cours » avec le FC Dallas sur les frais définitifs qui seront payés.

Romano a conclu que l’accord est un « travail en cours ». Bien qu’il ait reconnu que Pepi est presque certain de déménager en Europe le mois prochain.

LIRE LA SUITE: Paper Talk: Nouvelle préoccupation de Leeds alors qu’un nouvel acteur majeur évoque un plan Raphinha à couper le souffle