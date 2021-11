Un rapport affirme que la star montante d’Aston Villa, Carney Chukwuemeka, ne signera pas de nouvel accord au club, ouvrant la voie aux deux clubs de Manchester pour faire un pas.

Le joueur de 18 ans est sur le radar d’un certain nombre de clubs de haut niveau. Ceci malgré un manque d’exposition au football de haut niveau avec les Villans. Le joueur de 18 ans a déménagé à Villa Park en mars 2016, rejoignant l’académie du club.

Il a signé son premier contrat professionnel en juillet 2020 et a fait ses débuts seniors en mai 2021 contre Tottenham. L’as d’origine autrichienne a connu son premier départ pour le club lors d’un match nul 1-1 contre Brentford en août.

Mais cela reste sa seule sortie en 2021-2022 à ce jour. Les performances de Chukwuemeka’a pour l’équipe des moins de 23 ans ont attiré l’attention.

Et son talent est également reconnu au niveau international, avec cinq L’Angleterre des moins de 19 ans à son actif. Le talentueux intrigant a joué pour les jeunes des Trois Lions lors de leurs récents matchs de qualification, marquant contre Andorre.

Manchester United et Manchester City sont liés. Mais ils ont des rivaux en Allemagne car le Bayern Munich et le Borussia Dortmund sont également connus pour être passionnés.

L’ancienne star de la jeunesse de Northampton Town est sous contrat avec les West Midlanders jusqu’à l’été 2023. Villa veut le lier à un nouvel accord, mais il semble que les négociations se soient heurtées à un mur de briques.

C’est parce qu’il est de plus en plus frustré par le manque d’opportunités en équipe première, selon un rapport de talkSPORT. Ils ajoutent qu’il n’a pas l’intention de signer de nouveaux termes et espère un nouveau défi.

Manchester n’est pas la réponse pour Chukwuemeka

Il ne fait aucun doute que Chukwuemeka pourrait devenir une véritable superstar du sport. Il possède tous les attributs nécessaires mais nécessite désormais une plateforme pour les afficher.

Mais déménager à Old Trafford ou à Etihad entraînerait les mêmes problèmes. Les deux équipes sont remplies de stars de classe mondiale et il semble hautement improbable que Chukwuemeka y jette un coup d’œil à l’heure actuelle.

Ce n’est peut-être pas le cas de Dortmund, qui a montré à maintes reprises sa volonté de recruter des jeunes. Des joueurs anglais tels que Jadon Sancho et Jude Bellingham ont bénéficié d’un passage au BVB.

C’est un arrangement mutuellement avantageux car leur valeur monte en flèche et l’équipe de Bundesliga réalise un joli profit. Le chef de New Villa, Steven Gerrard, aura désormais une décision à prendre concernant le jeune.

Il pourrait être une star du futur à Villa Park, mais sa patience est à bout de souffle.

