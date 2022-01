Man Utd et Villa cherchent à rejoindre Liverpool à domicile; Tottenham fait face à un test difficile à Brighton

Manchester United ou Aston Villa chercheront à rejoindre Liverpool pour disputer le quatrième tour de la FA Cup à domicile, tandis que Tottenham affrontera une autre équipe de Premier League.

Homme Utd et Villa s’affronteront le lundi suivant le tirage au sort de dimanche et ils se battront pour accueillir Middlesbrough. Liverpool, quant à lui, affrontera les rivaux du championnat de Boro, Cardiff, à Anfield.

Ailleurs au quatrième tour, il y a trois matchs confirmés entièrement en Premier League.

Tottenham accueille Brighton dans le nord de Londres, Brentford se rend à Goodison Park pour affronter Everton et les Wolves accueillent Norwich.

Arsenal contre les titulaires Leicester pourrait être un quatrième match de haut niveau si les Gunners peuvent battre Nottingham Forest lors du dernier match de dimanche.

Manchester City, qui a donné le coup d’envoi du troisième tour vendredi en battant Swindon, affrontera Fulham à l’Etihad Stadium.

Chelsea, Crystal Palace et Southampton joueront également leur quatrième tour à domicile.

Les Blues affrontent Plymouth, Palace divertit Hartlepool et Southampton devra battre Coventry pour accéder au cinquième tour.

West Ham, la dernière équipe de Premier League lors du tirage au sort du quatrième tour, se rendra à Kidderminster.

Les rencontres auront lieu le week-end du vendredi 4 février.

Voici vos rencontres du quatrième tour #EmiratesFACup 👇 (1/2) pic.twitter.com/SBUUQ11lC3 – Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 9 janvier 2022

Newcastle a subi un bouleversement majeur au troisième tour samedi, alors qu’il s’inclinait 1-0 à domicile contre Cambridge.

La récompense de l’équipe de League One est un match à domicile contre l’équipe de championnat Luton.

Le drame de la FA Cup de dimanche

Dimanche, pendant ce temps, Liverpool et Tottenham faisaient partie des équipes en action.

Les Reds ont d’abord pris du retard sur Shrewsbury mais est revenu pour manquer 4-1 vainqueurs à Anfield.

Les Spurs se sont également inclinés 1-0 contre Morecambe et ils ont lutté beaucoup plus longtemps que Liverpool. Cependant, les super remplaçants Lucas Moura et Harry Kane ont sauvé la journée des hommes d’Antonio Conte.

Ailleurs, West Ham s’accrochait à une avance de 1-0 sur Leeds avant que Jarrod Bowen ne porte le score à 2-0 dans les arrêts de jeu.

