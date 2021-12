Man Utd exhorté à conclure un accord  » brillant  » avec Ralf Rangnick à Barcelone, sur le point de perdre d’énormes talents

La légende de Liverpool, John Barnes, a insisté sur le fait que Manchester United devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour débarquer le maestro barcelonais Frenkie De Jong, en particulier avec Paul Pogba qui est désormais «sur le point de sortir».

L’avenir dont on parle tant de Pogba pourrait enfin avoir une conclusion en vue. Le franc-tireur français, 28 ans, est en fin de contrat à la fin de la saison. Bien que ses talents mercuriels n’aient jamais été mis en doute, ses niveaux d’application et de cohérence ont irrité les fans et les experts de United tout au long de son deuxième séjour à Manchester.

En tant que tel, il semble de plus en plus probable que United et Pogba se séparent l’été prochain.

Barcelone et le Real Madrid seraient hors course, bien que le PSG et la Juventus puissent présenter plus que des points d’atterrissage viables.

ESPN a récemment déclaré que United serait ouvert à une vente à prix réduit en janvier si un nouveau contrat n’était pas signé. Cependant, ils s’attendent à ce que les prétendants attendent l’été prochain, date à laquelle Pogba partirait gratuitement.

La sortie de Pogba laisserait le milieu de terrain de United sans étincelle créative. En tant que tel, parler de la signature de l’international néerlandais Frenkie de Jong comme successeur naturel s’est accélérée.

Barcelone serait prêt à sacrifier De Jong. Ils ont une série de stars talentueuses qui gravissent les échelons à son poste.

Alors que les propriétaires de de Jong sont ouverts à sa vente, Fabrizio Romano a indiqué que United – ou PSG – avait jusqu’à présent fait peu de progrès sur un accord avec De Jong. L’expert des transferts a tweeté qu’il était « toujours très silencieux » à propos de l’international néerlandais pour le moment.

Néanmoins, United pourrait se contenter de jouer le long jeu et de frapper lorsque Pogba partira officiellement. S’ils le faisaient, John Barnes pense que les Red Devils signeraient un joueur vraiment magnifique.

Frenkie de Jong est « exactement ce dont Man Utd a besoin » – Barnes

« Frenkie de Jong serait une brillante signature pour Manchester United », a déclaré Barnes (via le Mirror).

« On dirait que Paul Pogba est sur le point de quitter le club. Il est donc très important de lui faire venir un remplaçant.

« Surtout si cette personne est un jeune joueur talentueux qui aura l’opportunité d’être l’un des principaux joueurs du club.

«Il a tout en termes de portée, d’intensité et d’une excellente attitude. C’est exactement ce dont Manchester United a besoin au milieu de terrain.

Pendant ce temps, Edinson Cavani se voit définitivement un avenir loin de Manchester United après qu’un agent basé en Amérique du Sud a levé le voile sur le mécontentement de l’attaquant face à sa situation à Old Trafford.

Cavani avait été désigné comme un candidat idéal pour remplacer Sergio Aguero à Barcelone. Cependant, leur intérêt semble s’être estompé suite à un accord à la place pour un homme de Manchester City de 46 millions de livres sterling.

Cela semble avoir mis fin aux perspectives de transfert de Cavani au camp Nou. Néanmoins, Cavani semble prêt à faire pression pour s’éloigner avec l’agent Andre Cury révélant son mécontentement.

« Il est malheureux à United. C’est un gars que je connais déjà un peu sur son histoire parce que nous l’avons presque amené à Palmeiras l’autre fois », a déclaré Cury, via Torcedores.

« C’est un gars qui possède une ferme en Uruguay et qui aime être près de chez lui. Donc, dans ce sens, il pourrait y avoir une possibilité.

« Maintenant, évidemment, s’il a une offre de Barcelone, il ne viendra pas au Brésil. S’il n’a pas d’autre choix que Barcelone ou ce niveau d’un grand club qui joue en Ligue des champions, alors je pense qu’il y a une chance que l’accord se produise, oui.

Avec la confusion qui s’ensuit quant à l’intérêt potentiel de Barcelone, Cavani pourrait encore se retrouver en Espagne avec Séville. Selon Mundo Deportivo, ils ont plus de chances de réussir à faire atterrir Cavani que leur compatriote attaquant et cible de United, Anthony Martial.

