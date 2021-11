Man Utd exhorté à remplacer Ole par le patron de Prem alors que la comparaison de Conte était faite

Un expert a dit à Man Utd d’envisager de remplacer Ole Gunnar Solskjaer par un patron de la Premier League, tout en faisant une comparaison avec Antonio Conte.

Solskjaer a été critiqué ces dernières semaines en raison du démarrage lent de la campagne de son équipe. Ils ont déjà huit points de retard sur le leader de la Premier League Chelsea après dix tours de matches.

Leur forme en Europe n’a pas vraiment été convaincante non plus. Les Diables rouges ont dû compter sur des buts tardifs du talisman Cristiano Ronaldo pour leur faire gagner des points.

Le match nul de mardi en Ligue des champions contre l’Atalanta en est un parfait exemple. Les hommes de Solskjaer ont pris du retard à la 12e minute, avant que Ronaldo n’égalise dans le temps additionnel de la première mi-temps.

Certains défavorisés les ont vus encaisser à nouveau en seconde période. Ils semblaient prêts pour une deuxième défaite en phase de groupes, seulement pour Ronaldo pour marquer une brillante volée dans les arrêts de jeu.

Il n’est pas surprenant que Man Utd cherche des remplaçants potentiels de Solskjaer. Conte était à l’étude avant de prendre la relève à Tottenham.

Lors d’une interview avec Football Insider, l’ancien attaquant Noel Whelan a exhorté le club à se tourner vers le manager de Leicester, Brendan Rodgers.

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit que ce serait une nomination incroyable », a-t-il déclaré. « Il est le meilleur manager de Premier League depuis un certain temps.

«Je sais qu’il a refusé d’autres emplois à cause de la situation qu’il a à Leicester. Il a une excellente équipe de joueurs là-bas et il a construit une véritable mentalité de gagnant dans ce club.

«Ils ont un excellent équilibre à Leicester, très attrayant à regarder, côté réussi. Qui ne voudrait pas de Brendan Rodgers à Man United ?

Whelan a ensuite comparé Rodgers à Conte. L’Italien a remporté des titres de champion à la Juventus, à Chelsea et à l’Inter. «À mon avis, il est là-haut avec des gens comme Conte. Le travail qu’il a fait à Leicester a été ridiculement bon.

«Il a remporté la FA Cup à Leicester et a consolidé son statut de challenger parmi les quatre premiers. On dirait normalement qu’ils n’ont pas le droit d’être à ce niveau, mais Rodgers a rendu cela possible.

Coup dur pour Man Utd alors que Raphael Varane se blesse

Pendant ce temps, Man Utd a confirmé que Varane s’est blessé aux ischio-jambiers lors du match nul 2-2 avec l’Atalanta.

Le Français a été remplacé 38 minutes après s’être arrêté et s’être retrouvé au sol. C’est encore plus la déception pour le Français après avoir raté trois matchs en octobre avec un problème à l’aine.

Varane devrait être indisponible pendant un mois. Il manquera le derby de samedi contre Man City.

Le vainqueur de la Coupe du monde a rejoint United en provenance du Real Madrid pour 41 millions de livres sterling cet été.

