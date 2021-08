Man Utd explore deux opportunités pour le Bayern de terminer le puzzle de Solskjaer

Une paire de stars du Bayern Munich qui deviendront bientôt des agents libres sont apparues comme des prétendants pour compléter le puzzle d’Ole Gunnar Solskjaer à Man Utd, selon un rapport.

Homme Utd ont déjà répondu à leur préoccupation la plus pressante via le marché des transferts cet été. Raphael Varane a été recruté pour 42 millions de livres sterling pour fournir à Harry Maguire un partenaire de classe mondiale. Le Français a récemment révélé son premières impressions de deux de ses nouveaux coéquipiers et a admis que le projet que Solskjaer est en train de construire a aiguisé son appétit.

La capture de 73 millions de livres sterling de Jadon Sancho fournira une étincelle créative de partout. Cela permettra à Mason Greenwood d’assumer définitivement le rôle de n ° 9 lorsqu’Edinson Cavani partira.

En tant que tel, il reste très peu de zones dans le onze de départ des Diables rouges qui peuvent être améliorés de manière réaliste. Cependant, le L’avenir à long terme de Paul Pogba reste en question, et Donny Van de Beek a jusqu’à présent montré qu’il n’était pas la réponse lorsque le Français était absent.

En tant que tel, selon Caught Offside, une paire de milieux de terrain du Bayern qui pourraient assumer le rôle de milieu de terrain sont sur le radar de Man Utd.

Citant le point de vente espagnol Fichajes, ils notent à la fois Corentin Tolisso et Léon Goretzka sont à l’étude. Les deux joueurs sont en fin de contrat l’année prochaine et pourraient donc être disponibles à prix cassé cet été.

Tolisso, 27 ans, avait été étonnamment lié à Arsenal la semaine dernière. Des problèmes de blessures ont ravagé son séjour en Bavière ces dernières années, mais lorsqu’il est en forme, il reste un joueur de haut niveau.

Goretzka, 26 ans, a régulièrement présenté comme le successeur potentiel de Pogba. Ses représentants étaient de plus en plus frustrés par l’absence de progrès sur un nouvel accord en juillet.

Néanmoins, il a été révélé plus tard L’intention du Bayern reste de garder Goretzka au-delà de son contrat actuel.

Si un mouvement de Man Utd pour l’un ou l’autre joueur se matérialisera, seul le temps nous le dira. Les approches fermes dépendraient probablement de savoir où Pogba sera la saison prochaine – quelque chose qui n’est pas connu à l’heure actuelle.

Un expert craint que Solskjaer soit le maillon faible de Man Utd

Pendant ce temps, l’ancien défenseur de Manchester City, Joleon Lescott, pense que Chelsea et Liverpool – et non Manchester United – constitueront la plus grande menace pour les champions en titre dans la course au titre de Premier League.

Les Red Devils visent à mettre fin à leur attente de neuf ans pour un titre en Premier League. Ils sont devenus gros sur le marché des transferts dans l’espoir de le faire, en signant Jadon Sancho et Raphael Varane.

Mais Lescott se demande s’ils ont un leader sur la ligne de touche qui peut les guider vers la gloire.

«Je ne veux pas que cela sonne comme si je dis que Solskjaer n’est pas un bon manager. Mais Guardiola, Klopp et Tuchel se sont avérés être les managers d’élite du jeu en ce moment », a déclaré Lescott à TEAMtalk lors d’un événement BT Sport.

« Ces trois-là l’ont fait en Europe et ont dominé au niveau national. C’est donc un facteur lorsque vous évaluez les prétendants au titre. Solskjaer est un bon manager, mais il n’a pas prouvé qu’il était là avec les meilleurs en ce moment.

“C’est pourquoi je dis que Chelsea et Liverpool seront les principaux prétendants à Man City dans la course au titre.”

