Man Utd fait de la starlette du Real Madrid un «objectif» avec un problème clé en tête

Man Utd cherche à résoudre un problème défensif avec la capture d’une starlette du Real Madrid, selon des informations.

Les Diables rouges ont été dans une situation très délicate ces derniers temps. Leur défaite 5-0 par leurs rivaux de Liverpool a mis en danger le travail d’Ole Gunnar Solskjaer.

Le Norvégien a depuis eu plus de temps grâce au Victoire 3-0 à l’extérieur contre Tottenham. Les attaquants vétérans Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani sont venus à la rescousse avec un but chacun, avant d’être rejoints par Marcus Rashford sur la feuille de match.

Solskjaer espère que c’est un résultat sur lequel son équipe peut s’appuyer. Ils affronteront l’Atalanta en Ligue des champions lors de leur prochain match.

Alors que la première équipe traverse une période mouvementée sur le terrain, des plans sont élaborés dans les coulisses pour trier l’avenir à long terme du club.

Cela inclut des scouts qui parcourent l’Europe pour découvrir certains des meilleurs jeunes talents. Et selon des informations en provenance d’Espagne, les responsables de Man Utd ont trouvé un meilleur défenseur adolescent.

Sport Witness, citant ces rapports, affirme que les Red Devils espèrent débarquer le Marvel du Real Madrid.

C’est un défenseur central de 18 ans qui impressionne pour l’équipe réserve de Madrid cette saison. Il a récemment joué 90 minutes alors que l’équipe tenait Barcelone B à 0-0.

Marvel a représenté les moins de 19 ans d’Espagne à deux reprises et devrait faire son entrée dans l’équipe senior dans quelques années. Il n’est pas étonnant que Man Utd admire ses capacités.

Sport Witness écrit que le club veut organiser un raid. Ils espèrent éloigner Marvel de l’Espagne avec l’offre d’un contrat à gros prix.

Un tel accord aiderait à régler l’avenir à long terme de leur défense. Des joueurs comme Harry Maguire, Raphael Varane et Phil Jones ne rajeunissent pas vraiment.

Cependant, le déménagement est considéré comme une opération « compliquée ». Madrid est conscient du potentiel de Marvel et ne veut pas qu’il parte pour un prix réduit. Ils se préparent également à le promouvoir dans la première équipe dans un avenir proche.

Il semble que Man Utd ait la tâche de recruter un tel talent des griffes de Madrid.

Six managers de Tottenham pires que Nuno Espirito Santo

Jamie Carragher: Man Utd a démystifié le mythe pressant

Pendant ce temps, le spécialiste de Sky Sports, Jamie Carragher, a réagi à la victoire de Man Utd contre les Spurs lors du Monday Night Football.

Il a dit: « On a dit que Manchester United ne pouvait pas pousser haut, qu’ils n’avaient pas les joueurs pour le faire. Je ne suis pas nécessairement d’accord avec cela; une équipe devrait être capable d’appuyer haut à certains moments et de baisser à d’autres. C’est ce que Manchester United a vraiment bien fait aux Spurs.

« En première mi-temps, avant de prendre l’avantage, United était agressif, sur le devant et pressait haut. En deuxième mi-temps, ils ont abandonné parce que le but a changé le jeu, et ils vont leurs deux autres sur le comptoir depuis une position plus profonde. Mais en première mi-temps, Manchester United a poussé haut.

« United a changé le système chez les Spurs. Vous vous attendiez à ce qu’ils soient plus organisés et la réponse, après tout, c’était une équipe qui avait fait face à une tonne de critiques. Instantanément, vous pouvez diviser les deux en deux ; ils avaient sept joueurs organisés et trois attaquants poussés.

« Avec moins d’une minute au compteur, on pouvait voir la réaction tout de suite. Edinson Cavani était exceptionnel, sa décision d’aller engager la presse était agressive et il a sprinté, et il a été suivi par Harry Maguire. United était aux avant-postes, juste au-dessus des Spurs.

LIRE LA SUITE: La légende d’Arsenal impliquée alors que la star de Man Utd est invitée à sécuriser le mouvement de choc