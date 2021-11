Man Utd fait face à une énorme facture après avoir remis de nouveaux contrats au personnel de Solskjaer il y a quelques semaines à peine

Michael Carrick a pris temporairement la direction de Manchester United (Photo : .)

Manchester United devra probablement verser des millions de dollars en compensation aux entraîneurs sortants après avoir remis au personnel d’Ole Gunnar Soslkjaer de nouveaux contrats de trois ans il y a quelques semaines à peine.

Le Norvégien a été licencié dimanche après une terrible défaite 4-1 à Watford, un peu moins de quatre mois après que Solskjaer a signé un nouvel accord avec le club jusqu’en 2024.

Les Red Devils ont dû payer 7,5 millions de livres sterling au patron sortant pour lui avoir donné la botte avec une si longue période restante sur son contrat et il semble qu’ils seront frappés d’une autre facture lourde.

Le Daily Mail rapporte que le patron adjoint Mike Phelan a signé un nouveau contrat en octobre et que les entraîneurs Michael Carrick, Kieran McKenna et Richard Hartis ont tous emboîté le pas peu de temps après.

Les quatre hommes auraient reçu des accords de trois ans qui ont été conclus au cours de l’été, mais il a fallu du temps pour que les détails soient convenus.

Il est peu probable que Kieran McKenna reste à Manchester United lorsqu’un nouveau manager arrivera (Photo: .)

Carrick est désormais en charge temporaire de la première équipe tandis que Phelan, McKenna et Hartis restent tous au club, mais il est possible que tous les quatre puissent passer au fur et à mesure qu’un nouveau manager prendra la relève.

Sportsmail rapporte que la compensation s’élèverait à des millions de livres pour rembourser les quatre entraîneurs qui sont tous sous contrat jusqu’en 2024.

United envisage de nommer un manager par intérim jusqu’à la fin de la saison, ce qui verrait probablement le personnel d’entraîneurs rester jusqu’à l’été, même si même s’ils étaient licenciés, ce serait une affaire coûteuse pour le club.

Carrick dirigera l’équipe pour la première fois mardi soir à Villarreal en Ligue des champions et il a hâte de faire face à un énorme test sans y être parvenu auparavant.

« C’est évidemment un défi », a-t-il déclaré lundi lors d’une conférence de presse. « D’abord, il y a eu la réaction initiale et l’acceptation de la situation.

Il est peu probable que Carrick apporte de grands changements à United après avoir travaillé si étroitement avec Solskjaer (Photo: .)

«Mais assez rapidement, vous devez vous concentrer – il y a une responsabilité ici, c’est un si grand club, c’est un tel privilège de travailler dans ce club à quelque titre que ce soit, peu importe la position dans laquelle je suis maintenant. Je ne prends donc pas cela à la légère de quelque manière que ce soit.

«C’est juste me jeter à faire tout ce que je peux. Bien sûr c’est un temps limité, j’en ai bien conscience, mais c’est un challenge que je savoure en ce moment. C’est une énorme responsabilité – j’ai vraiment hâte d’y être.’



