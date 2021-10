Man Utd frappe la star de Liverpool, alors que son rôle sous Klopp est « confirmé »

Le défenseur de Liverpool Joe Gomez est devenu frustré après que la victoire sur Manchester United a clairement indiqué son rôle sous Jurgen Klopp, selon un rapport.

Le joueur de 24 ans a connu une carrière mitigée à Anfield depuis sa signature de Charlton en 2015. Bien qu’il ait connu des succès dans l’équipe, il a également dû s’absenter pour cause de blessure.

De plus, ces absences se sont pour la plupart avérées de longue durée, notamment des problèmes de cheville et de genou. En effet, il a raté la majorité de la dernière campagne.

Gomez est peut-être de retour en pleine forme maintenant, mais il a à nouveau du mal à gagner du temps de jeu. Virgil van Dijk et Joel Matip sont devenus le duo de défenseurs centraux de premier choix en Premier League.

Cependant, 90min rapporte que Gomez a appris dimanche à Old Trafford qu’il se classe désormais au quatrième rang derrière Ibrahima Konate.

C’est parce que la signature estivale de Konate est venue remplacer Matip en tant que Reds a remporté un match historique 5-0. Le rapport ajoute que Gomez a vu son rôle sous Klopp « confirmé » par la tournure des événements.

L’international anglais craint par la suite pour son rôle avec l’Angleterre si la situation perdure.

En fait, 90min ajoute que Gomez devient «de plus en plus préoccupé» et «agité». Il pense qu’il est la meilleure option de l’Angleterre en défense centrale. Il était avec l’équipe de Gareth Southgate lorsqu’il s’est blessé au genou la saison dernière.

Gomez veut retrouver sa place dans l’équipe avant la Coupe du monde 2022. Cependant, la situation a changé.

Harry Maguire et John Stones restent le duo de défenseurs centraux d’Angleterre lorsqu’ils sont dans un dos à quatre. Conor Coady des Wolves est maintenant un membre régulier de l’équipe et Southgate aime ses compétences en leadership.

De plus, Ben White a impressionné au cœur de la défense d’Arsenal, où il est un starter cloué. Fikayo Tomori et Tyrone Mings, quant à eux, ont maquillé la plus récente équipe de défenseurs.

Klopp défend Gomez de Liverpool

S’exprimant après la pause internationale d’octobre, Klopp a critiqué Southgate pour ne pas inclure Gomez dans son équipe.

Interrogé sur ce que Gomez doit faire pour obtenir plus de minutes à Liverpool, le manager a répondu : « Rien de spécial, il est en pleine forme. Je sais que Gareth réagit de temps en temps que si un joueur ne joue pas régulièrement dans son club, il ne joue pas pour son équipe nationale.

« Évidemment, il y a une règle spéciale pour M. Stones, mais Joe n’a pas été appelé. Des trucs comme ça l’auraient aidé à avoir quelques matchs.

Gomez pourrait commencer mercredi lorsque Liverpool se rendra à Preston en Coupe Carabao.

