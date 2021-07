Man Utd identifie la principale cible de transfert après avoir accepté l’accord de Jadon Sancho

Ole Gunnar Solskjaer renforcera son équipe de Manchester United cet été (Photo: .)

Manchester United a fait du défenseur du Real Madrid Raphael Varane sa cible de transfert prioritaire après avoir conclu un accord pour signer Jadon Sancho, selon les rapports.

Les géants de la Premier League United ont conclu un accord de principe avec le Borussia Dortmund pour signer l’international anglais Sancho pour un montant initial de 72,6 millions de livres sterling.

Sancho, 21 ans, doit maintenant passer un examen médical à Old Trafford avant d’être officiellement dévoilé en tant que joueur de Manchester United.

Les Red Devils ont connu une campagne largement prometteuse sous Ole Gunnar Solskjaer la saison dernière et sont prêts à soutenir la légende du club avec un certain nombre de signatures cet été.

Après avoir obtenu la signature de Sancho, Manchester United cherchera à signer un nouveau partenaire central pour le capitaine du club Harry Maguire, avec Varane de Madrid en tête de la liste de souhaits de Solskjaer, selon The Telegraph.

Varane a passé près d’une décennie au Bernabeu et a remporté un certain nombre de trophées au club, mais hésite à signer un nouveau contrat et voudrait partir pour relever un nouveau défi.

Le joueur de 28 ans serait ouvert à rejoindre Manchester United, mais pourrait avoir la tête tournée par ses rivaux nationaux, Chelsea, qui sont entrés cette semaine dans la course à sa signature.



Les Diables rouges veulent maintenant signer Raphael Varane du Real Madrid (Photo: .)

La légende des Diables rouges Rio Ferdinand doute que son ancien club ou Chelsea signe Varane cet été, et pense que le Français essaie simplement de gagner un meilleur accord.

“Varane ne fait que faire des choses, masser les journaux, les journaux et les gros titres pour obtenir un accord plus important au Real Madrid”, a déclaré Ferdinand à sa chaîne YouTube FIVE.

“Si Varane ne signe pas de nouvel accord au Real Madrid, je serai surpris. Le Real Madrid ne laisse pas Ramos et Varane entrer dans la même fenêtre, à 100%. Il ne va nulle part, l’homme va avoir un nouveau contrat.

“C’est arrivé dans le passé, ce n’est pas nouveau, des joueurs comme [Toni] Kroos et [Bastian] Schweinsteiger l’a fait. Au Bayern aussi, ils l’ont tous fait.

