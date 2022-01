Manchester United a contraint Séville à se retirer de ses efforts pour signer Anthony Martial après qu’un rapport a révélé son inflexibilité dans les négociations.

L’agent de Martial a confirmé que son client cherchait un nouveau défi loin d’Old Trafford ce mois-ci. Le Français a glissé dans la hiérarchie ces dernières saisons. Sous la direction du patron par intérim Ralf Rangnick, Martial est resté anonyme.

Séville avait émergé en tête du peloton des clubs à la poursuite du joueur de 26 ans.

L’équipe espagnole n’a que cinq points de retard sur le leader du classement du Real Madrid avec un match en moins. L’ajout de Martial au mélange pourrait leur donner une puissance de feu supplémentaire pour les mener à la gloire nationale.

Un accord de prêt avait été vanté, mais de nouvelles mises à jour sur le mouvement proposé sont devenues froides depuis.

Maintenant, le point de vente espagnol Marca (via Football Espana) a expliqué pourquoi un accord n’est plus probable.

Man Utd ne fera aucun compromis sur Martial

Ils déclarent que le directeur sportif de Séville, Monchi, n’a pas pris contact avec United depuis plus d’une semaine. Le principal obstacle au progrès et au refroidissement des intérêts de Séville provient de l’inflexibilité de United vis-à-vis de leurs demandes.

Les Diables rouges auraient exigé qu’un acheteur paie la moitié du salaire de Martial, ainsi que des frais de prêt.

Cela reflète ce que Le gourou des transferts Fabrizio Romano a récemment rapporté, et la combinaison a laissé Séville explorer maintenant d’autres options. Marca a déclaré que Riccardo Orsolini de Bologne et l’agent libre Cedric Bakambu sont désormais sur leur radar.

Séville était auparavant la destination préférée de Martial s’il partait ce mois-ci. Mais malgré sa préférence et son désir évident de partir, United ne veut pas assouplir ses exigences pour le moment.

Rangnick avait précédemment déclaré que Martial pouvait partir – à condition que l’accord soit bon pour Man Utd. Dans cette situation au moins, United semble s’en tenir à ses armes – même si cela signifie conserver un joueur mécontent.

Scholes choisit deux noms pour succéder à Rangnick

Pendant ce temps, Paul Scholes a nommé Mauricio Pochettino et Antonio Conte comme ses deux meilleurs choix pour remplacer Ralf Rangnick en tant que manager de Manchester United cet été.

Scholes a déjà remis en question la nomination de Rangnick, affirmant qu’il était « étonnant » qu’un manager avec si peu de trophées soit aux commandes. Et maintenant, il a révélé qu’il voulait que Conte ou Pochettino prennent le relais.

Lorsqu’on lui a demandé qui il considérait comme le remplaçant idéal de Rangnick, la légende des Red Devils a déclaré à la chaîne YouTube de Webby & O’Neill : « Conte à Tottenham ou Pochettino. Je pense que l’un d’entre eux est le manager que nous voulons.

« On sait que Conte est là-haut avec [Pep] Guardiola, [Jurgen] Klopp et [Thomas] Tuchel. On le sait, c’est acquis. Je pense donc que Man United devrait chercher quelqu’un comme ça. Les fans de Tottenham n’aimeront pas que je le dise, mais je pense qu’ils pourraient probablement encore l’avoir [in the summer].

« Vous pouvez déjà voir que Conte est un peu frustré par ses joueurs, il veut autre chose. Je pense que Conte pourrait faire quelque chose de spécial ici. Il a le pedigree pour le faire. Pourra-t-on le faire entrer ? Je ne sais pas.

« Je pense que Pochettino est un manager brillant, j’aime ce qu’il fait et j’aime ce qu’il a fait à Tottenham. On ne sait pas encore ce qui se passe au PSG. Voyons s’il peut s’avérer être un manager d’élite. Il a encore quelque chose à prouver pour moi mais je pense qu’il est plus que capable de le faire.

Scholes a poursuivi en suggérant Le CV du patron actuel Rangnick n’est pas à la hauteur pour un club de la taille de Man Utd.

