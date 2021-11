Manchester United a fait de l’ancien manager de Tottenham Mauricio Pochettino son objectif numéro un pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer devant un deuxième choix sur le terrain gauche, et Gary Neville a soutenu l’Argentin pour briller à Old Trafford.

Manchester United a relevé Solskjaer de ses fonctions dimanche matin. La nouvelle a été confirmée par un déclaration officielle sur le site Web du club qui a insisté sur le fait que le Norvégien restera toujours une légende du club.

Michael Carrick prendra en charge les prochains matches du club en tant que gardien. Cependant, le club a annoncé son intention d’installer un manager de transition jusqu’à la fin de la saison.

Cela donnera à United le temps de faire preuve de diligence raisonnable et de faire tout son possible pour attirer un opérateur de classe mondiale en 2022.

Et selon Sky Sports, l’ancien favori de Tottenham Pochettino est leur cible de « premier choix ».

L’article indique que l’Argentin pourrait être plus « atteignable » l’été prochain compte tenu de son emploi actuel au PSG. Essayer de l’attirer loin de Paris à la mi-saison s’avérerait probablement une lutte difficile.

Le deuxième choix de Sky State United est le patron de l’Ajax, Erik ten Hag.

Cela peut surprendre certains étant donné que Brendan Rodgers et Zinedine Zidane ont régulièrement été liés au poste ces derniers temps.

De plus, Ten Hag n’a jamais dirigé une équipe de haut vol en dehors des Pays-Bas. Il a précédemment dirigé en Allemagne entre 2013-15, mais c’était avec l’équipe B du Bayern Munich.

Néanmoins, Ten Hag a fait des merveilles avec l’Ajax et a guidé le club d’Amsterdam vers deux titres d’Eredivisie depuis sa prise de fonction en 2017.

Bien qu’il soit encore tôt, il semble que ce soient Pochettino et Ten Hag qui soient dans la ligne de mire de United.

Et si Pochettino finissait par obtenir le feu vert, Gary Neville serait ravi que ses derniers commentaires soient valables.

Pochettino est un candidat « démarche » – Neville

Neville a admis qu’une approche Pochettino pourrait avoir une ride intrigante en parlant sur Sky Sports.

L’Argentin ne serait probablement autorisé à quitter le PSG que s’il n’avait pas réussi la saison en cours. Cela pourrait amener United à nommer un manager après un passage largement décevant avec les géants français.

Néanmoins, Neville l’a décrit comme un « candidat hors du commun » et a expliqué pourquoi il conviendrait parfaitement à Old Trafford.

« Ils attendent que Mauricio Pochettino ne réussisse pas dans un autre club », a déclaré Neville (via le Guardian).

« S’il devait gagner la Ligue des champions, le PSG ne le laisserait pas partir.

« Il a toujours été un candidat hors du commun et le seul nom que j’ai mentionné comme quelqu’un qui, selon moi, convenait vraiment à Manchester United en termes de principes et de valeurs fondamentaux et de la façon dont ils jouent, comment il agit et se comporte. »

