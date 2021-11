Man Utd, la cible de Tottenham indique clairement où se situent ses priorités avec une brève déclaration

La cible de Manchester United, Marcelo Brozovic, a indiqué son désir de rester et de signer un nouveau contrat avec l’Inter Milan.

Le milieu de terrain de 29 ans est dans la dernière année de son contrat avec le San Siro. La star croate a été liée à un éloignement du club de Serie A avec un certain nombre de clubs de Premier League qui seraient intéressés. Cependant, ses derniers commentaires inciteront ces clubs à abandonner leur intérêt après avoir révélé qu’il souhaitait rester à Milan.

Manchester United, Tottenham et Paris Saint-Germain tous auraient un intérêt pour l’international croate.

Et Tuttomercatoweb affirme que l’Inter avait vraiment peur que le trio puisse l’emporter et donner à Brozovic ce qu’il veut. Newcastle a également les yeux rivés sur le joueur avec sa nouvelle richesse, selon un rapport du Times.

Brozovic a été en pourparlers contractuels avec les responsables de l’Inter. La Gazzetta dello Sport rapporte (via Sport Witness) que le père et agent du joueur, Ivan Brozovic, a tenu une première réunion avec les chefs de l’Inter mercredi.

L’accord dépendra des finances bien que l’Inter augmente son offre à près de 5 millions d’euros par saison, mais Brozovic veut 6 millions d’euros.

Cela représenterait presque le double de son contrat actuel de 3,5 millions d’euros, qui expire en juin.

Les deux parties estiment qu’il est possible de parvenir à un accord. Et cela semble l’option la plus probable après que Brozovic ait répondu à un message du journaliste italien Fabrizio Biasin sur Instagram.

« Oui, je le veux », a-t-il répondu jeudi après-midi, lorsqu’on lui a demandé s’il voulait rester avec l’Inter.

Le milieu de terrain défensif Brozovic peut aller de l’avant

L’Inter a été disposé à conclure de nouveaux accords avec une multitude de stars de la première équipe. Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez et Nicolo Barella ont tous récemment signé de nouveaux termes avec les Nerazzurri.

Brozovic est par métier un milieu de terrain défensif. Mais la star expérimentée n’a pas peur d’aller de l’avant non plus. Il a marqué 26 buts en 258 matchs avec l’Inter, ainsi que 35 passes décisives.

Les Spurs, avec Antonio Conte et Fabio Paratici tirant les ficelles du transfert, devaient faire un pas pour Brozovic.

L’Inter a cependant déclaré qu’ils n’étaient pas prêts à faire des affaires au cours de la nouvelle année et qu’ils rejetteraient toutes les avances.

Leur directeur sportif Ausilio a déclaré à Sky Italia, cité par le Daily Express : « Je ne suis pas inquiet pour Antonio Conte et nos joueurs. En janvier, nous n’envisagerons aucune sortie possible ».

Et maintenant, il semble de plus en plus probable que Brozovic reste en Serie A et conclue un nouvel accord avec l’Inter.

