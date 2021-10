Man Utd matière à réflexion alors que Conte énonce des exigences ambitieuses

Antonio Conte a exposé ses ambitions pour son prochain emploi au milieu des liens avec Manchester United, tandis que les chances d’une sortie clé de Chelsea augmentent – ​​à la fois dans tous les derniers Paper Talk.

CONTE DÉFINIT LES EXIGENCES DE MAN UTD

L’objectif principal d’Antonio Conte dans son prochain club est de remporter la première Ligue des champions de sa carrière d’entraîneur au milieu des liens avec Manchester United, selon un rapport.

Ole Gunnar Solskjaer reste sous une pression croissante à Old Trafford après une forme rocheuse. Son équipe est peut-être revenue de 2-0 pour battre l’Atalanta 3-2 mercredi, mais la première mi-temps a laissé des gens comme Paul Scholes inquiets.

En effet, Scholes a averti que l’affrontement de dimanche en Premier League avec Liverpool est un véritable test des références de Solskjaer.

United a une confiance inébranlable dans le Norvégien, mais Conte reste un successeur potentiel en arrière-plan. Il est toujours sans emploi après avoir quitté l’Inter cet été.

Alors qu’il a guidé le club de Serie A vers le titre de champion la saison dernière – le quatrième de sa carrière de manager – Conte n’a jamais remporté la Ligue des champions en tant qu’entraîneur.

S’adressant au podcast de la fenêtre de transfert, le journaliste du Daily Record Duncan Castles a révélé que l’Italien était « intéressé » par le travail d’Old Trafford.

CONTE EYES LE SUCCÈS DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Il a ajouté : « Antonio Conte, lorsqu’il choisira son prochain club, veut un club où il pourra gagner la Ligue des champions.

« Il veut démontrer, il veut le faire depuis longtemps, qu’il est l’un des tout meilleurs entraîneurs du football mondial.

« Pour ce faire, il sait qu’il doit gagner la Ligue des champions, donc Manchester United est intéressant à cause de l’équipe qu’ils ont, à cause de leur statut et à cause des ressources qui sont derrière eux. »

Castles a également révélé que Conte devrait avoir un soutien financier constant du conseil d’administration et aucune contribution extérieure sur ses tactiques.

Il exigerait également des joueurs qu’ils soutiennent pleinement son projet et le soutiennent tout en étant poussé fort par leur manager.

Prédictions pour la Premier League : pas d’accord sur Man Utd contre Liverpool ; plus de derby londonien malheur à Tottenham

ET LE RESTE DE PAPER TALK

Le Real Madrid et le Bayern Munich sont de plus en plus confiants dans un accord pour recruter le défenseur de Chelsea Antonio Rudiger. (ESPN)

Rudiger aimerait rester à Stamford Bridge, mais la course pour lui est «ouverte». (Fabrizio Romano)

Ancien patron des Roms Paulo Fonseca se rapproche du poste de Newcastle suite à un entretien réussi. Cependant, les membres du jury ont dû régler un désaccord sur les candidats. (Daily Mirror)

Le défenseur des Magpies Jamaal Lascelles a insisté sur le fait que les joueurs doivent assumer la responsabilité du limogeage de Steve Bruce. (Courrier quotidien)

Le successeur par intérim de Bruce, Graeme Jones, a quant à lui décrit sa vision du succès pendant qu’il est en charge. (Chronique de Newcastle)

SALAH FAIT UNE DÉCLARATION DE CONTRAT À LIVERPOOL

Mohamed Salah a insisté sur le fait qu’il voulait rester à Liverpool jusqu’à sa retraite, mais qu’un nouveau contrat est entre les mains du club. (Sport céleste)

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, ne doute pas que Salah puisse suivre l’exemple de Cristiano Ronaldo et maintenir sa meilleure forme jusqu’à la trentaine. (Écho de Liverpool)

Ronaldo et Bruno Fernandes ont inspiré la victoire de Manchester United sur l’Atalanta avec une diatribe à la mi-temps. (Le soleil)

Le milieu de terrain de Man Utd, Donny van de Beek, a demandé à son agent d’essayer de le faire déménager au Real Madrid. En effet, le Néerlandais pense qu’il s’y intégrerait bien. (Le soleil)

WINKS ADMET UN DOUTE POUR L’AVENIR DE TOTTENHAM

Le milieu de terrain de Tottenham, Harry Winks, a jeté un doute majeur sur son avenir aux Spurs après un début de saison difficile. (Les temps)

La Premier League est en train de devenir la prochaine destination probable de l’ailier barcelonais Ousmane Dembele, qui intéresse désormais Tottenham et Manchester City. (90min)

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, rejettera toute offre de transfert pour Alexandre Lacazette en janvier. Au lieu de cela, il laissera l’attaquant partir gratuitement l’été prochain. (Le soleil)

La star des Wolves, Pedro Neto, verra un médecin du club au Portugal la semaine prochaine pour tenter de se remettre d’une blessure au genou. Il est absent depuis février. (Courrier quotidien)

Manchester City est prêt à rejoindre Barcelone dans la recherche de l’ailier de l’Ajax Antony. (El Nacional)