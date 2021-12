Man Utd n’est qu’un soumissionnaire sérieux à Haaland, mais une condition est nécessaire pour conclure l’accord

Manchester United serait le seul « enchérisseur sérieux » pour Erling Haaland, mais il faudra qu’une condition majeure soit remplie pour décrocher le leader du Borussia Dortmund.

le Norvégien de 21 ans hotshot semble prêt à quitter l’équipe de Marco Rose cet été, avec un certain nombre de grands clubs européens poursuivant tous sa signature. En effet, Haaland peut aller de l’avant tant que les prétendants sont prêts à cracher sa clause libératoire de 64 millions de livres sterling.

Mais, selon BILD, le seul club montrant un intérêt concret est United.

Cependant, si les Diables rouges veulent conclure un accord sensationnel, ils devront se qualifier à nouveau pour la Ligue des champions la saison prochaine.

A ce stade cela reste une préoccupation majeure pour les hommes de Ralf Rangnick. United est apparemment dans une bataille avec Arsenal, West Ham, Tottenham et potentiellement Leicester pour cette quatrième place.

Ils occupent actuellement la cinquième place du classement, un point derrière les Gunners pour la dernière place de la Ligue des champions.

Travail à faire pour sceller la signature de Haaland

Bien qu’ils se soient déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition de cette saison, de gros doutes subsistent quant à la répétition de cet exploit en 2021-22.

Une chose qui est en faveur de United, cependant, est la relation de Rangnick avec l’attaquant. L’entraîneur allemand a facilité son transfert de Molde au RB Salzbourg.

Haaland a marqué 29 buts incroyables en 27 matchs pour l’équipe autrichienne avant de rejoindre Dortmund. Et en Allemagne, l’attaquant a maintenu sa forme remarquable, marquant 74 fois en 73 sorties.

En plus de Haaland, un certain nombre d’autres attaquants de renom seraient sur la liste de souhaits de Rangnick – comme le rapporte The Sun.

Le flop de Chelsea Timo Werner est également sur leur radar, ayant travaillé avec Rangnick au RB Leipzig.

Le talentueux talent de l’Atletico Madrid Joao Felix est également une option, ainsi que la Real Sociedad et l’attaquant suédois Alexander Isak.

Ramsey ? Bellingham ? Trippier ? Six joueurs britanniques qui pourraient rentrer chez eux en janvier

Pogba fait froid dans le dos

Pendant ce temps, Paul Pogba a été épargné par un autre géant européen alors que les options de la star de Manchester United diminuent, selon un rapport.

Pogba et son célèbre agent Mino Raiola sont actuellement en pourparlers avec les clubs à l’approche de la fenêtre de transfert de janvier. Après le début de l’année, le joueur de 28 ans peut signer un accord de pré-contrat alors que son contrat avec les Diables rouges expire l’été prochain.

Le Real Madrid a déjà se serait retiré de la course. Ils ne pensent apparemment pas que l’international français s’intégrerait dans leur équipe.

Et maintenant, leurs rivaux de LaLiga, Barcelone, ont également tourné le nez sur l’occasion.

C’est selon Sport. Ils affirment que Raiola s’est entretenu mardi avec le président du club espagnol, Joan Laporta, lors de la cérémonie de remise des prix Golden Boy et Golden Woman.

Parmi les sujets de discussion figuraient les clients de l’agent, dont Pogba.

Et quand son nom est apparu, Laporta aurait dit à Raiola qu’il n’était pas recherché.

L’homme uni n’est pas adapté aux géants de la Liga

Comme les vrais patrons, le chef du Barça ne pense pas que Pogba conviendrait à leur système actuel. Le nouveau patron Xavi a une identité claire.

Cela inclut l’utilisation de joueurs de milieu de terrain plus petits et plus techniques, comme il l’était à l’époque. Pogba ne convient pas à ce moule.

Il a une capacité technique importante. Mais tirer le meilleur parti de son cadre de 6’2″ est aussi une grande partie de son jeu.

Non seulement cela joue-t-il dans la décision du Barça, mais l’attitude de Pogba est également un facteur d’influence. Ses problèmes à United au cours des dernières années ont soulevé des points d’interrogation.

Dans l’ensemble, il ressemble à un achat imprudent. Avec les adversaires d’El Clasico peu susceptibles de le signer, Pogba semble maintenant se retrouver avec le PSG et la Juventus comme destinations potentielles.

LIRE LA SUITE: Luis Suarez licencie l’avertissement de Man Utd avec Rangnick, prédit l’affrontement avec Simeone