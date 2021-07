Man Utd news: Adam Lallana admet qu’il s’est trompé à propos de Harry Maguire

Adam Lallana dit qu’il avait « tort » à propos du capitaine de Manchester United Harry Maguire (Photos : YouTube/.)

La star de la Premier League, Adam Lallana, admet qu’il s’est trompé et qu’il a “mal jugé” le défenseur de l’Angleterre et de Manchester United, Harry Maguire.

Maguire a effectué un transfert de 80 millions de livres sterling à Old Trafford en 2019 et a été nommé capitaine du club après le départ d’Ashley Young au début de l’année dernière.

Bien qu’il y ait eu des points d’interrogation sur Maguire dans un maillot des Red Devils, il a prospéré pour l’Angleterre, devenant l’un de leurs joueurs les plus importants à l’Euro 2020.

Le milieu de terrain de Brighton Lallana a été impressionné par la forme de Maguire pour les Three Lions, décrivant le défenseur de 28 ans comme un “colosse”.

Il a déclaré au Times: «J’ai mal jugé Harry Maguire. Cela ne me dérange pas de l’admettre.

“J’ai toujours pensé qu’il était un très bon joueur, mais ce que ce tournoi m’a montré, et j’espère que d’autres, c’est qu’il est au niveau supérieur : un défenseur éprouvé de classe mondiale.

“Il est clair qu’être le capitaine de Manchester United a eu un effet significatif sur lui et je pense que cela l’a aidé à mûrir sur le terrain. L’examen minutieux est si intense chaque semaine chez United qu’il développe le leadership.

“Vous pouvez voir pourquoi Gareth Southgate n’avait aucun doute quant à son inclusion dans son équipe de 26 joueurs malgré la blessure qui l’excluait jusqu’au dernier match de groupe.

«Je ne pense pas qu’il devrait y avoir trop de doute sur le fait que si l’équipe avait porté les 23 noms habituels, Harry aurait quand même été sélectionné. Il les rend meilleurs.

«Sa lecture du jeu a été superbe et j’ai apprécié les moments où il vient de se placer devant un adversaire pour pincer le ballon, laissant l’attaquant se demander d’où il vient.

“Il était prêt à sortir de la défense et à lancer des attaques, ce qui était particulièrement visible contre le Danemark.

“Mais j’aime aussi le fait qu’il ne cherche pas toujours à rendre le ballon facile au gardien de but, car cela met Jordan Pickford sous pression.

“Harry préfère prendre l’initiative lui-même et jouer une passe en avant, ce qui peut être risqué, mais il sait qu’il est assez bon pour assumer cela.

“Il veut assumer ses responsabilités plutôt que de les mettre sur quelqu’un d’autre et en tant que coéquipier qui doit être si précieux. Il a joué un football courageux et de haute qualité. Il a été un colosse.

À moins d’un revers de blessure tardif, Maguire commencera la finale de l’Euro 2020 alors que l’Angleterre affrontera l’Italie à Wembley.

