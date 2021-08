Man Utd nommé comme l’un des cinq favoris de la Ligue des champions par Paul Merson .

Manchester United a remporté trois titres en Ligue des champions mais pas depuis 2008 (Photos: .)

Paul Merson a nommé Manchester United comme l’un de ses cinq favoris pour remporter la Ligue des champions cette saison.

Les Diables rouges ont remporté la plus grande compétition de coupe d’Europe à trois reprises, mais pas depuis 2008, atteignant deux finales et trois quarts de finale au cours des 12 dernières saisons.

Sous Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United a atteint la finale de la Ligue Europa la saison dernière – ils ont été battus aux tirs au but par Villarreal – et a terminé deuxième de la Premier League.

L’ancienne star d’Arsenal et d’Angleterre, Merson, pense que l’attente de United pour un titre national durera au moins un an de plus, mais affirme que le club de Manchester pourrait remporter la Ligue des champions cette saison.

Il a nommé Manchester United comme l’un de ses cinq prétendants à la victoire, avec les champions allemands du Bayern Munich, les géants français Paris Saint-Germain et les rivaux de la Premier League Manchester City et Chelsea.

“J’ai choisi Manchester United comme l’un des cinq meilleurs prétendants à la Ligue des champions cette saison et je vais vous expliquer pourquoi”, a écrit Merson dans une chronique pour Sportskeeda.

“Je sais qu’ils ont été éliminés en phase de groupes la saison dernière, mais leur façon de jouer convient plus au football de la Ligue des champions qu’à la Premier League.

Les cinq meilleurs prétendants à la Ligue des champions de Paul Merson

Manchester City

Paris Saint Germain

Manchester United

Bayern Munich

Chelsea

“Ils contre-attaquent aussi bien que n’importe qui en Europe et ont une équipe qui a des vainqueurs de match sur le terrain avec les ajouts de Jadon Sancho et Raphael Varane.

«Sancho ajoute un peu plus de ruse à l’équipe, tandis que Varane est un défenseur expérimenté qui leur permettra non seulement de jouer une ligne plus élevée, mais aussi de compléter parfaitement Harry Maguire.

“Manchester United est à mon avis le plus grand club du football mondial, donc je ne vais pas les appeler des chevaux noirs.

«Ils ont passé près de huit ans sans gagner la Premier League ou la Ligue des champions et cela pourrait si facilement devenir 15 ou 20 s’ils ne prennent pas l’initiative.

Le club de Premier League Chelsea est le titulaire actuel de la Ligue des champions (Photo: .)

« Ils ont l’air d’une équipe solide et il va sans dire que chacun de leurs attaquants, à l’exception d’Edinson Cavani, est incroyablement rapide !

“Je ne sais pas si Manchester United remportera le titre de Premier League, mais quand on regarde la façon dont ils jouent, ils pourraient être une force avec laquelle il faut compter en UEFA Champions League.”

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions 2021-22 aura lieu le 26 août à Istanbul.

Plus : Football



Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();