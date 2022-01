Man Utd nomme le successeur d’Ed Woodward alors que Joel Glazer décrit «l’évolution»

Manchester United a confirmé que Richard Arnold deviendrait directeur général lorsque Ed Woodward quittera le club le 1er février.

Le joueur de 50 ans, qui a rejoint le club en 2005, a annoncé qu’il quittait son poste de vice-président exécutif en avril dernier alors que la Super League européenne s’effondrait.

Woodward prévu de partir vers le début de l’année et Uni ont maintenant confirmé qu’il partira début février, date à laquelle ses responsabilités seront transférées à Arnold.

En tant que directeur général du groupe depuis 2013, Arnold travaille pour United depuis 2007.

« Je suis honoré d’avoir la chance de servir ce grand club et ses fans », a déclaré Arnold. « Je suis déterminé à rendre cet honneur de toutes les manières possibles. »

Arnold prend les rênes à un moment difficile pour United, qui compte 22 points de retard sur le leader de la Premier League Manchester City – bien qu’avec deux matchs en moins – après 19 matches.

La colère des fans bouillonne en arrière-plan, avec des tentatives de construire des ponts depuis que les plans bâclés de la Super League n’ont pas réussi à convaincre les supporters qui méprisent depuis longtemps la famille Glazer.

Glazer se tourne vers une nouvelle ère

Le coprésident exécutif Joel Glazer, le membre le plus actif de la propriété, a joué un rôle clé dans le processus qui a décidé d’Arnold comme directeur général.

« Je tiens à remercier Ed pour son travail inlassable au nom de Manchester United au cours de ses neuf ans en tant que vice-président exécutif et de ses 16 ans avec le club », a déclaré l’Américain.

« Nous attendons maintenant avec impatience que Richard et son équipe de direction ouvrent une nouvelle phase dans l’évolution du club, avec des plans ambitieux d’investissement à Old Trafford, le renforcement de notre engagement avec les fans et une poursuite de la poursuite de notre objectif le plus important : gagner sur le terrain. »

Quant à Woodward, il est entendu que le vice-président exécutif sortant prévoit à la fois de faire le point et de prendre du temps jusqu’à l’été.

On ne pense pas qu’il ait pris une décision sur ses projets futurs, mais il y a un désir de rester dans l’industrie du football.

Woodward ne restera pas en tant que consultant mais assistera à certaines réunions du conseil d’administration du football jusqu’à la fin juin dans le cadre du processus de transition.

